Делали еще наши родители: диетологи назвали блюдо, которое продлевает жизнь

Квашеная капуста - это продукт, который изготавливают путем брожения свежей капусты в растворе соли. Во время брожения микроорганизмы, которые естественным образом находятся на капусте, превращают ее сахара в молочную кислоту, что приводит к кислому вкусу и хрусткости. Этот процесс не только консервирует капусту, делая ее длительным продуктом, но и увеличивает ее полезные свойства.
Диетолог Оксана Скиталинская высказала свое мнение в Instagram по поводу полезных свойств квашеной капусты, которую часто называют лекарством от всех болезней и продлевающим жизнь продуктом.
Почему квашеная капуста полезна
По словам Скиталинской, квашеная капуста содержит полезные молочнокислые бактерии (лактобактерии), которые омолаживают микрофлору толстого кишечника. Кроме того, он содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая поглощает вредные вещества и улучшает работу кишечника.
Квашеная капуста также обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают снизить уровень свободных радикалов в организме и предотвращают развитие некоторых заболеваний.
Добавление квашеной капусты в рацион вместе с ягодами калины и зеленью может улучшить выработку пищеварительных ферментов и уменьшить воспаление в организме. Такой салат полезен для людей с хроническими аутоиммунными заболеваниями, ожирением или раком.
Смотрите видео о том, как повысить пользу квашеной капусты:
Диетолог Оксана Скиталинская отмечает, что квашеную капусту также рекомендуется включать в рацион лиц пожилого возраста, поскольку она способствует синтезу коллагена, что важно для здоровья кожи и суставов.
Что такое "живая" квашеная капуста
Традиционная квашеная капуста обычно содержит всего два ингредиента: нашинкованную капусту и соль. Этот процесс включает брожение капусты за счет естественных бактерий, создавая так называемую "живую" капусту, которая обладает всеми указанными оздоровительными свойствами.
В коммерческом производстве могут использоваться собственные закваски для брожения, а также добавляться сахар и другие добавки. В результате эта квашеная капуста теряет качества "живого" продукта.
Кому нельзя есть квашеную капусту
Диетологи отмечают, что, хотя квашеная капуста действительно полезна, у этого продукта все же есть противопоказания к употреблению. Квашеная капуста противопоказана при тяжелых заболеваниях печени, почек и поджелудочной железы, язвенной болезни и гастрите с повышенной кислотностью в стадии обострения. После употребления квашеной капусты, могут появляться побочные эффекты, такие как вздутие, отеки и даже боль в желудке.
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