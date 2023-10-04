Как заготовить капусту: копеечная добавка гарантирует стопроцентный результат

Квашеная капуста является одним из наиболее популярных овощей, которые засаливают для длительного хранения. Это и не удивительно, ведь капуста отличается относительной дешевизной, а многие выращивают ее на огородах и приусадебных делянках.
Наверняка у опытных дачников и огородников есть свои фирменные рецепты, которые позволяют наслаждаться вкуснейшей закуской практически круглый год. Один из главных факторов успеха – соблюдение рекомендаций и рецептур при засолке капусты.
Сколько надо соли и сахара на квашеную капусту
Главное, на что следует обращать внимание при засолке капусты – это рассол. Для его приготовления ингредиенты найдутся наверняка на любой кухне.
Порядок действий:
- вам понадобится удобная посуда, соль и сахар;
- в зависимости от количества капусты сделайте рассол, чтобы его хватило на всю капусту;
- из расчета на 1 литр воды добавьте 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара;
- затем тщательно перемешайте рассол, чтобы соль и сахар полностью растворились.
Сколько по времени нужно квасить капусту
Давно известно, что время брожения капусты напрямую зависит от температурного режима. Однако он не может быть менее двух-трех суток. За это время можно будет заметить, как капуста будет активно выделять сок. Его не следует выливать, а лучше долить в банки с капустой. При этом если будет позволять количество сока, то им можно будет заливать всю банку под завязку.
Если вы квасите капусту в тепле, следите за тем, чтобы этот срок не превышал 3-7 дней. За это время капуста точно заквасится, ведь на это повлияет процесс молочной ферментации. Химия тут довольно проста, ведь микроорганизмы, содержащиеся в капусте, влияют на разложение сахара, что в конечном итоге и превращает их в молочную кислоту.
Нужно ли закрывать крышку при квашении капусты
Важно помнить о том, что при закваске капусты активно выделяется газ, которому необходимо выходить наружу. Поэтом если капуста квасится в банках, можно прикрыть ее обычной крышкой или крышкой с отверстиями, чтобы внутрь не попадал мусор, пыль и насекомые. Однако наглухо закрывать банку с капустой не стоит. Иначе выделяемому газу попросту некуда будет деваться.
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