Жир и нагар отпадет сам: женщина рассказала, как отмыть отмыть решетку из духовки

Женщина рассказала о невероятно простом способе, который поможет удалить застарелый жир, накопившийся на противнях духовки и избавиться от него навсегда.

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Как отмыть решетку из духовки - женщина рассказала, как отчистить нагар / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Духовки известны тем, что чем чаще их используют, тем больше на них накапливается жир, который бывает трудно отмыть, но поскольку это один из самых нужных предметов на вашей кухне, важно решить эту проблему и регулярно очищать их от жира, пишет Mirror.

Чем дольше вы оставите его без присмотра, тем больше он будет накапливаться, и его будет еще труднее удалить, поэтому включение этой задачи в ваш обычный список дел должно стать приоритетом. С этим невероятно простым трюком - это не может быть проще, и превратится из того, чего вы боитесь, в легкое дело.

Этот недорогой способ быстро поразил пользователей социальных сетей, когда автор контента @tanyahomeinspo опубликовала на своем аккаунте в TikTok видео о том, как легко можно заставить жир "соскользнуть" с противней духовки - и сделать это без едких химикатов, которые присутствуют во многих специальных средствах для чистки духовок.

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Метод Тани заключается в том, что она просто замораживает немного моющего средства в форме для льда, а затем вытирает жир замороженными мыльными кубиками, и это отлично работает. Все, что вам нужно, это сделать это над раковиной, которую Таня наполнила мыльной водой в своем видео.

Замороженные кубики моющего средства, скорее всего, растают в процессе из-за тепла вашей руки, когда вы держите их, поэтому они станут "мягкими" в конце использования, отмечает Таня в видео.

Смотрите видео о том, как отмыть решетку духовки от застарелого жира:

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