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Приведет к проблемам с сердцем: диетолог назвал, сколько яиц можно есть в день

Юрий Берендий
19 декабря 2023, 10:55
Главред выяснил, сколько яиц можно съесть за день и какова опасность от чрезмерного употребления этого продукта
Приведет к проблемам с сердцем: диетолог назвал, сколько яиц можно есть в день
Яйца могут вызвать проблемы с сердцем - диетолог назвал дневную норму / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Яйца содержат много витаминов и микроэлементов, полезных и необходимых для организма человека. Однако важно знать, можно ли есть яйца каждый день и есть ли противопоказания к употреблению этого продукта.

Хотя яйца являются полезным источником белка и питательных веществ, их употребление в больших количествах может иметь некоторые негативные последствия для некоторых людей. Вот несколько причин, по которым может быть необходимо ограничить потребление яиц.

Почему яйца могут быть вредными

  • Высокий уровень холестерина: нутрициолог Богдана Волошинович, в своем Instagram указывает на то, что яйца содержат значительное количество холестерина, поэтому их высокое потребление может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с повышенным уровнем холестерина.
  • Аллергия на яйца: у некоторых людей аллергия на белки, содержащиеся в яйцах, что может привести к аллергическим реакциям, таким как зуд, отек или даже анафилактический шок. Нутрициолог предостерегает, что минусом в употреблении яиц является их потенциальная аллергенность. Поэтому яйца рекомендуется вводить в рацион ребенка только по достижении им года. Также, в случае непереносимости яиц, продукты, содержащие этот аллерген, следует исключить из ее рациона.
  • Проблемы с пищеварением: у некоторых людей могут быть проблемы с пищеварением яиц из-за высокого содержания в них жиров и белков.
  • Угроза заражения: неправильное хранение или приготовление яиц может привести к заражению бактериями, такими как сальмонелла, что может привести к пищевому отравлению.
  • Медицинские ограничения: в некоторых медицинских состояниях, таких как определенные заболевания почек или печени, врачи могут рекомендовать ограничение потребления яиц.

У каждого человека реакция на яйца может быть индивидуальной, поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, прежде чем вносить значительные изменения в рацион.

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Итак, сколько яиц можно съедать в неделю, не опасаясь за свое здоровье и не думая, что в продукте много холестерина? На этот вопрос ответил известный в Германии диетолог Маттиас Ридль.

Сколько яиц можно есть в день

Именно так яйца давно называют холестериновыми бомбами, и даже сегодня в рекомендациях Немецкого общества питания (DGE) все еще говорится о норме потребления не более двух-трех яиц в неделю, чтобы избежать повышения уровня липидов в крови.

Эти данные прокомментировал диетолог Матиас Ридль. Диетолог говорит, что существует мнение, что ежедневное употребление яиц может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, поскольку в желтках содержится холестерин. По его словам, приведенная рекомендация является слишком консервативной.Фактически, сегодня каждый немец потребляет от 4 до 5 яиц в неделю, что доктор Ридль считает совершенно безвредным.

Диетолог подчеркнул, что если вы обычно потребляете небольшое количество пищи, редко употребляете мясо и регулярно занимаетесь спортом, то вы можете спокойно употреблять два яйца в день.

Однако людям с ревматизмом следует строго контролировать количество яиц, поскольку животные жиры в них способствуют воспалению. Вы также можете не есть много яиц, если у вас нарушение жирового обмена. Людям с диабетом 2 типа следует ограничить потребление яиц из-за высокого содержания насыщенных жиров. Некоторые врачи даже рекомендуют полностью исключить их из рациона из-за риска чрезмерного набора веса-что совершенно нежелательно при этом заболевании. Детям и подросткам достаточно одного яйца в день.

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