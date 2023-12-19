Макароны больше не будут развариваться: мужчина показал простой лайфхак со льдом

Любители пасты были ошеломлены, когда узнали, что достаточно одного кубика льда, чтобы мгновенно унять кипяток, который грозит перелиться через край кастрюли.

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Как сделать, чтобы макароны не разваривались - простой лайфхак со льдом / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pexels

Мужчина взорвал воображение людей, придумав умный трюк во избежание выплескивания кипятка из кастрюли с макаронными изделиями.

Все делали это раньше. Вы варите макароны, отвлекаетесь на секунду, и вдруг кипяток выплескивается через край. Конечно, вы можете уменьшить огонь, чтобы этого не произошло, но что, если бы вы все еще могли варить макароны на сильном огне, но просто остановить образование пузырьков? Об этом пишет Mirror.

Один человек удивил людей, используя кубик льда. Этот лайфхак был описан как "необходимость", потому что люди говорят, что "должны попробовать его как можно скорее". Пользователь TikTok, чье видео было распространено через @Lifehacks и собрало колоссальные пять миллионов просмотров, сказал: "мозг взорвался. Я не верил в это, поэтому должен был попробовать сам!".

видео дня

В клипе, когда вода начинает закипать, мужчина бросает в кастрюлю кубик льда, и он мгновенно понижает температуру - предотвращая переливание через край.

Смотрите видео о том, как сделать так, чтобы макароны не разваривались, а вода из кастрюли не выкипала:

На самом деле, есть очень хорошее научное объяснение того, почему кубик льда останавливает кипение воды в кастрюле.

Согласно сообщению на physics.stackexchange.com: "Когда вы ставите кастрюлю с водой на плиту и включаете конфорку, источник тепла плиты нагревается относительно быстро, но вода закипает не сразу. По многим причинам требуется время, чтобы вода нагрелась, или, другими словами, чтобы тепло конфорки передалось всей кастрюле с водой.

"Когда вы добавляете кубик льда в кипящую воду, вы очень быстро охлаждаете кипящую воду, в результате чего вода перестает кипеть. Затем потребуется некоторое время, чтобы тепло от конфорки снова нагрело воду до кипения".

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