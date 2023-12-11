Женщина показала, как правильно использовать дуршлаг: видео стало вирусным в сети

Женщина уверена, что вы, вероятно, неправильно используете дуршлаг, когда дело доходит до слива макарон, причем она показала другой метод, который гораздо более эффективен.
При приготовлении блюда из макарон подавляющее большинство из нас, не задумываясь, ставят дуршлаг вертикально в раковину, прежде чем высыпать в него вареные ракушки или спагетти. Однако существует гораздо более простой и аккуратный способ слить макароны, говорит тиктокер по имени @tiger_lee_uk.
В клипе она начала с того, что слил макароны обычным способом, опрокинув ракушки в дуршлаг, который был помещен в раковину, вместе с брызгами кипятка.
Неодобрительно погрозив пальцем, она рассказала о своей новой технике, которая заключается в том, чтобы поместить дуршлаг внутрь кастрюли и осторожно опрокинуть воду.
Такой способ намного более плавный и быстрый, с меньшим риском потерять случайные макарон во время полоскания. Кстати, ее видео собрало уже более 700 тысяч лайков.
Смотрите видео о том, как правильно сливать макароны:
@tiger_lee_uk We learn new things everyday ? #cooktok#cookingtiktok#cooking#chef#food#foodtiktok#learnontiktok#learnwithtiktok#lifehack#lifehacks#fyp#foryou#foryoupage#viral#trending#mumsoftiktok#tiger_lee_uk♬ Ultimate life hacks - Kelly - The Life Bath
Вам может быть интересно:
- Как отличить настоящую сметану от подделки: на что смотреть и как проверить
- Точно не упадете: как сделать так, чтобы обувь не скользила
- Что делать, если в доме завелась моль: как найти гнезда и уничтожить насекомых