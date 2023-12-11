Женщина показала, как правильно использовать дуршлаг: видео стало вирусным в сети

Оказывается, существует гораздо более простой и аккуратный способ слить макароны.

https://glavred.info/life/zhenshchina-pokazala-kak-pravilno-ispolzovat-durshlag-video-stalo-virusnym-v-seti-10523942.html Ссылка скопирована

Женщина показала, как правильно использовать дуршлаг / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Женщина уверена, что вы, вероятно, неправильно используете дуршлаг, когда дело доходит до слива макарон, причем она показала другой метод, который гораздо более эффективен.

При приготовлении блюда из макарон подавляющее большинство из нас, не задумываясь, ставят дуршлаг вертикально в раковину, прежде чем высыпать в него вареные ракушки или спагетти. Однако существует гораздо более простой и аккуратный способ слить макароны, говорит тиктокер по имени @tiger_lee_uk.

видео дня

В клипе она начала с того, что слил макароны обычным способом, опрокинув ракушки в дуршлаг, который был помещен в раковину, вместе с брызгами кипятка.

Неодобрительно погрозив пальцем, она рассказала о своей новой технике, которая заключается в том, чтобы поместить дуршлаг внутрь кастрюли и осторожно опрокинуть воду.

Женщина показала, как правильно использовать дуршлаг / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Такой способ намного более плавный и быстрый, с меньшим риском потерять случайные макарон во время полоскания. Кстати, ее видео собрало уже более 700 тысяч лайков.

Смотрите видео о том, как правильно сливать макароны:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.