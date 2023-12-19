Бокалы будут блестеть как новые: эксперт рассказал, как избавиться от помутнения

Бокалы могут мутнеть по разным причинам. Это может быть вызвано остатками извести или других минералов в воде, а также остатками моющего средства, которые могут откладываться во время мытья бокалов. Кроме того, царапины или неровности на стеклянной поверхности, а также условия хранения бокалов, которые способствуют конденсации пара, также могут приводить к мутности.
Если помутнение не удалить немедленно, с ним почти невозможно справиться. Эксперт по уходу за стеклом Джон Каттс рассказал, как легко и просто вернуть блеск вашим бокалам. Он назвал 3 способа для возвращения блеска посуды, пишет Express.
"Одна из самых больших ошибок, которые мы совершаем при мытье стаканов, заключается в том, что мы помещаем их в посудомоечную машину, но это плохая идея, потому что моющее средство и горячая вода могут привести к их растрескиванию или помутнению. Вместо этого лучше мыть стаканы вручную, замочив их в растворе белого уксуса и теплой воды", - отмечает Джон Каттс.видео дня
Белый уксус помогает восстановить стеклянную посуду, удаляя оставшуюся на ней мутную пленку. Эксперт также рекомендует потратить время на полировку с помощью газеты или тряпки из микрофибры.
По словам Джона, газета или тряпка из микрофибры придадут винным бокалам "блестящую поверхность без пятен".
Он добавил: "еще один совет - покрутите бокал в нешлифованном рисе, чтобы мягко почистить труднодоступные места на ножке бокала. Используйте немного теплой воды, чтобы зерна мягко почистили внутреннюю поверхность бокала", - отмечает эксперт
Когда дело доходит до чистки бокала для вина, эксперт советует начинать с верхней части и двигаться вниз.
Джон продолжил: "очистите стакан, начиная с верха. Это позволит вам осмотреть все следы по всему периметру и сохранить бокал максимально отполированным. Подержите бокалы над миской с кипяченой водой, чтобы пар растворял любые пятна, разводы и следы от пищи, а не оттирал стекло",-резюмировал Джон Каттс.
Вам также может быть интересно:
- Макароны больше не будут развариваться: мужчина показал простой лайфхак со льдом
- Точно сбудется: стало известно, как правильно загадывать желание на Новый год 2024
- Приведет к проблемам с сердцем: диетолог назвал, сколько яиц можно есть в день