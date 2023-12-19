Бокалы будут блестеть как новые: эксперт рассказал, как избавиться от помутнения

С приближением Рождества эксперт рассказал, как придать винным бокалам "мишленовского" блеска, избавившись от помутнения посуды для того, чтобы поразить гостей.

https://glavred.info/lifehack/bokaly-budut-blestet-kak-novye-ekspert-rasskazal-kak-izbavitsya-ot-pomutneniya-10526216.html Ссылка скопирована

Как вернуть блеск бокалам - эксперт рассказал, как избавиться от помутнения посуды / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Бокалы могут мутнеть по разным причинам. Это может быть вызвано остатками извести или других минералов в воде, а также остатками моющего средства, которые могут откладываться во время мытья бокалов. Кроме того, царапины или неровности на стеклянной поверхности, а также условия хранения бокалов, которые способствуют конденсации пара, также могут приводить к мутности.

Если помутнение не удалить немедленно, с ним почти невозможно справиться. Эксперт по уходу за стеклом Джон Каттс рассказал, как легко и просто вернуть блеск вашим бокалам. Он назвал 3 способа для возвращения блеска посуды, пишет Express.

"Одна из самых больших ошибок, которые мы совершаем при мытье стаканов, заключается в том, что мы помещаем их в посудомоечную машину, но это плохая идея, потому что моющее средство и горячая вода могут привести к их растрескиванию или помутнению. Вместо этого лучше мыть стаканы вручную, замочив их в растворе белого уксуса и теплой воды", - отмечает Джон Каттс. видео дня

Белый уксус помогает восстановить стеклянную посуду, удаляя оставшуюся на ней мутную пленку. Эксперт также рекомендует потратить время на полировку с помощью газеты или тряпки из микрофибры.

По словам Джона, газета или тряпка из микрофибры придадут винным бокалам "блестящую поверхность без пятен".

Он добавил: "еще один совет - покрутите бокал в нешлифованном рисе, чтобы мягко почистить труднодоступные места на ножке бокала. Используйте немного теплой воды, чтобы зерна мягко почистили внутреннюю поверхность бокала", - отмечает эксперт

Когда дело доходит до чистки бокала для вина, эксперт советует начинать с верхней части и двигаться вниз.

Джон продолжил: "очистите стакан, начиная с верха. Это позволит вам осмотреть все следы по всему периметру и сохранить бокал максимально отполированным. Подержите бокалы над миской с кипяченой водой, чтобы пар растворял любые пятна, разводы и следы от пищи, а не оттирал стекло",-резюмировал Джон Каттс.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.