Почему нельзя дарить подарки наперед: могут подстерегать беды и несчастья

Согласно древней примете, дарение подарков наперед, до наступления праздника, может обернуться для человека негативными последствиями.

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Почему нельзя дарить подарки наперед/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Люди часто любят различные праздники, особенно дни рождения, потому что в такие даты очень приятно получать от родных и друзей подарки. Возможно это не главная особенность, которая делает такие даты важными и ожидаемыми, но точно одна из главных.

Подарки вызывают положительные эмоции и дают заряд положительной энергии. Когда мы получаем что-то приятное от близких нам людей, то в памяти точно откладывают теплые воспоминания, которые будут греть душу еще очень долго.

Однако нередко может возникать вопрос, можно ли дарить подарки заранее? Согласно древним приметам, подарок на день рождения нельзя дарить раньше. Так же и с другими праздниками.

Считается, что если нарушать этот запрет, то это может привести к слезам, бедности, неприятностям, болезням и несчастьям.

В некоторых суевериях также утверждается, что если поздравить раньше времени незамужнюю женщину, то ее может ждать одиночество.

Если же оценивать такой поступок не с точки зрения примет, а с психологической точки зрения, то следует учитывать, что имениннику может быть неприятно неожиданно получить подарок не в свой праздник, а заранее. Ведь человек готовится к своему празднику, наслаждается приятными ожиданиями. Поэтому стоит по возможности создавать праздничное настроение для человека именно в тот день, когда он ожидает этого и готовится к этому.

Как правильно выбрать подарок - ответ психолога

Психоаналитик Анна Кушнерук в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, как правильно выбрать подарок, чтобы не обидеть получателя. Она отмечает, что нет плохих и хороших подарков.

"На самом деле нет хороших или плохих подарков. Есть абсолютно четкая история о том, что есть отношение к человеку, которое демонстрируется этим подарком. Нет ничего плохого в том, чтобы дарить посуду мужчине или женщине, которая любит готовить, но человеку, который не готовит, это будет оскорбительно. То есть если вы будете делать это с контекстом "я настолько тебя не знаю, мне настолько кажется, что тебе надо было бы делать что-то другое"... Такой подарок скорее будет указанием, что "ты делаешь что-то не так, как я себе это представляю". Поэтому в целом желание человека порадовать, порадовать - бесценно. Но выбирать подарок нужно всё же не для того, чтобы продемонстрировать отношение, а для того, чтобы попытаться вызвать улыбку, проявить уважение, возможно осуществить мечту", - отметила Алла Кушнерук.

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Смотрите видео с советами психолога о том, как правильно дарить подарки, чтобы не обидеть получателя:

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