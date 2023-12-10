Вы неправильно использовали пакеты: как быстро и красиво упаковать подарок

Обычно мы просто кладем подарок в пакет, но есть один секрет, который сделает упаковку более шикарной.

https://glavred.info/lifehack/vy-nepravilno-ispolzovali-podarochnye-pakety-kak-bystro-upakovat-podarok-10523579.html Ссылка скопирована

Как упаковать подарок без скотча / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Рождество и Новый год 2024 совсем скоро. И если вы уже купили подарки родным и близким, то можно начинать их упаковывать. Эта задача не всегда бывает простой и очень часто занимает много времени.

В Сети появился лайфхак, как быстро и красиво упаковать подарок без скотча. Этот способ точно упростит жизнь в предновогодней суете.

Все, что понадобится для упаковки - это подарочный пакет. Обычно мы просто кладем в него подарок, но есть один секрет, который сделает упаковку более шикарной.

видео дня

Вместо того, чтобы заклеивать пакет посередине скотчем, проденьте концы ручек ленты в противоположное отверстие. Затем затяните новые ручки, и вуаля — пакет запечатывается и выглядит намного аккуратнее.

Смотрите видео - Как оригинально упаковать подарок:

Ранее Главред писал в чем встречать 2024 год, чтобы задобрить Дракона. Модные советы озвучил украинский дизайнер Андре Тан.

Также мы писали, какой наряд выбрать согласно астрологии: В чем встречать Новый год 2024: назван идеальный цвет для каждого знака зодиака.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.