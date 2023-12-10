Вы неправильно использовали пакеты: как быстро и красиво упаковать подарок

Рождество и Новый год 2024 совсем скоро. И если вы уже купили подарки родным и близким, то можно начинать их упаковывать. Эта задача не всегда бывает простой и очень часто занимает много времени.
В Сети появился лайфхак, как быстро и красиво упаковать подарок без скотча. Этот способ точно упростит жизнь в предновогодней суете.
Все, что понадобится для упаковки - это подарочный пакет. Обычно мы просто кладем в него подарок, но есть один секрет, который сделает упаковку более шикарной.
Вместо того, чтобы заклеивать пакет посередине скотчем, проденьте концы ручек ленты в противоположное отверстие. Затем затяните новые ручки, и вуаля — пакет запечатывается и выглядит намного аккуратнее.
Смотрите видео - Как оригинально упаковать подарок:
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