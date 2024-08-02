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Опасно брать: какие подарки нельзя принимать от свекрови

Анна Косик
2 августа 2024, 18:43
320
Отношения со свекровью и без того непростая "кухня", а если верить в приметы, то важно знать, какие подарки дарить плохая примета.
Свекровь и невестка, подарок
Какие подарки лучше не принимать / Коллаж: Главред, фото: flickr

Наладить взаимоотношения между невесткой и свекровью бывает задачей не из простых. Помочь в этом часто могут подарки, однако приметы и верования предостерегают от неосторожности в этом плане. Важно знать, какие подарки нельзя принимать от невестки свекрови и наоборот.

На Quora пользователи поделились своим мнением и опытом относительно того, что ни в коем случае нельзя дарить, или же наоборот - принимать в дар. Одна из них написала, что принимала от свекрови только браслеты, серьги и другие украшения, когда приходила к ней в гости. При этом девушка приняла подарок только один или два раза. Она считает, что у свекрови также можно брать в подарок ненужные ей вещи для дома.

Однако в Сети другие пользователи говорят, что, согласно приметам, принимать от свекрови подержанные вещи нельзя. Они накапливают чужую энергетику, что опасно само по себе. А если предметы использовала свекровь, то прикасаться к ним категорически нельзя. Дело в том, что простым прикосновением невестка может перенять особенности мамы мужа, у нее ухудшится характер, что начнет разрушать брак.

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Относительно того, каких подарков лучше не принимать, пользователи также пишут следующее: негативно повлиять на жизнь невестки могут шарф, крест, солонка и ножи. Все эти предметы из рук свекрови влияют на ухудшение или отношений с окружающими, или материального положения, или же принесут беду.

Часто невестки также спрашивают, почему свекровь не должна дарить полотенце и действительно ли это может негативно повлиять на их жизнь. Есть примета, согласно которой, такой подарок приведет к болезням и обострению хронических недугов.

Если с подарками для невестки все понятно, то что нужно дарить свекрови, а что не стоит? В Сети пишут, что хорошими подарками для свекрови станут билеты в театр или на концерт, посуда для сервировки, вафельница или мультиварка, если она любит готовить. Кроме этого можно рассмотреть вариант косметички, аксессуаров для одежды, декоративной или уходовой косметики. Неуместными в дар свекрови будут: ножи, крепкие напитки, домашние питомцы, нижнее белье.

Что такое Quora

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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