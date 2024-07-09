Можно ли убирать в воскресенье: народные приметы и церковные запреты

Если вы хозяйка на все 100 - наведение порядка в доме для вас привычное дело. Но важно знать, в какие дни нельзя убирать дома.

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Можно ли наводить порядок в воскресенье / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Уборка - это рутина, которая сопровождает нас всю жизнь. Если одни хозяйки с легкостью наводят порядок в доме не в зависимости от дня и времени, то многие верят в приметы, или же подстраивают этот процесс под религиозные убеждения. Поэтому важно разобраться, можно ли в воскресенье делать уборку в квартире или доме в определенные дни.

Можно ли делать уборку в воскресенье - что говорит православие

Преподаватель Киевской духовной академии протодиакон Андрей Музольф отметил, если будние дни мы посвящаем работе, а выходной (например, воскресенье) или праздничный день посвящаем заботам по дому - таким как, например, уборка - это, по сути, нарушение 4-й заповеди Закона Божьего.

Поэтому он говорит, что воскресные и праздничные дни - это те дни, которые верующие призваны посвятить молитве как общению с Богом. И тот факт, что они откладывают уборку в доме на праздничный день - это, прежде всего, признак нашего неуважения к Богу.

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Какие дни нельзя убирать дома

Если брать во внимание не религиозные взгляды, а верования, то уборка в воскресенье тоже является не лучшим вариантом. Дело в том, что согласно приметам, такая привычка может привлекать неприятности и беды в дом. Более того - народные суеверия объясняют даже, почему нельзя мыть пол в воскресенье. Это грозит ухудшением материального состояния.

Но воскресенье не единственный неблагоприятный день для уборки. В понедельник, который ассоциируется с новым началом и сохранением энергии на более важные дела, не желательно убирать, ведь поверья говорят, что можно вымыть из дома положительную энергию и удачу.

Четверг и пятница согласно приметам, также дни, когда лучше воздержаться от уборки, поскольку это может "вывести" деньги и финансовое счастье из дома, или же обречь себя на долги.

Какой день самый лучший для уборки дома

Наши предки верили, что лучшим днем для наведения порядка в доме является суббота. В этот день можно подготовить дом к отдыху, восстановить гармонию и чистоту после недели. Кроме этого уборка в субботу может изменить энергетику в доме и создать благоприятные условия для счастливой семейной жизни.

Кто такой Андрей Музольф? Андрей Музольф - протодиакон, член Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, награжден Орденом святителя Петра Могилы.

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