УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Можно ли убирать в воскресенье: народные приметы и церковные запреты

Анна Косик
9 июля 2024, 04:07
28
Если вы хозяйка на все 100 - наведение порядка в доме для вас привычное дело. Но важно знать, в какие дни нельзя убирать дома.
Уборка, воскресенье
Можно ли наводить порядок в воскресенье / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Уборка - это рутина, которая сопровождает нас всю жизнь. Если одни хозяйки с легкостью наводят порядок в доме не в зависимости от дня и времени, то многие верят в приметы, или же подстраивают этот процесс под религиозные убеждения. Поэтому важно разобраться, можно ли в воскресенье делать уборку в квартире или доме в определенные дни.

Можно ли делать уборку в воскресенье - что говорит православие

Преподаватель Киевской духовной академии протодиакон Андрей Музольф отметил, если будние дни мы посвящаем работе, а выходной (например, воскресенье) или праздничный день посвящаем заботам по дому - таким как, например, уборка - это, по сути, нарушение 4-й заповеди Закона Божьего.

Поэтому он говорит, что воскресные и праздничные дни - это те дни, которые верующие призваны посвятить молитве как общению с Богом. И тот факт, что они откладывают уборку в доме на праздничный день - это, прежде всего, признак нашего неуважения к Богу.

видео дня

Какие дни нельзя убирать дома

Если брать во внимание не религиозные взгляды, а верования, то уборка в воскресенье тоже является не лучшим вариантом. Дело в том, что согласно приметам, такая привычка может привлекать неприятности и беды в дом. Более того - народные суеверия объясняют даже, почему нельзя мыть пол в воскресенье. Это грозит ухудшением материального состояния.

Но воскресенье не единственный неблагоприятный день для уборки. В понедельник, который ассоциируется с новым началом и сохранением энергии на более важные дела, не желательно убирать, ведь поверья говорят, что можно вымыть из дома положительную энергию и удачу.

Четверг и пятница согласно приметам, также дни, когда лучше воздержаться от уборки, поскольку это может "вывести" деньги и финансовое счастье из дома, или же обречь себя на долги.

Какой день самый лучший для уборки дома

Наши предки верили, что лучшим днем для наведения порядка в доме является суббота. В этот день можно подготовить дом к отдыху, восстановить гармонию и чистоту после недели. Кроме этого уборка в субботу может изменить энергетику в доме и создать благоприятные условия для счастливой семейной жизни.

Кто такой Андрей Музольф?

Андрей Музольф - протодиакон, член Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, награжден Орденом святителя Петра Могилы.

Другие новости о приметах и верованиях:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы воскресение уборка
Реклама

Главное за день

Действительно нужное вооружение: Германия передает Украине большой пакет помощи

Действительно нужное вооружение: Германия передает Украине большой пакет помощи

00:55 Украина
Удар по Охматдету не убедил: США отказываются принимать сверхважное для Украины решение

Удар по Охматдету не убедил: США отказываются принимать сверхважное для Украины решение

23:18 Политика
Детей из Охматдета будут лечить за границей: какие страны предложили помощь

Детей из Охматдета будут лечить за границей: какие страны предложили помощь

22:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света 7273

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ 5722

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами 2861

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали 2282

Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали

Последние новости

04:36

Лучше пить почти сразу: какой срок хранения заваренного кофе - точная цифра

04:07

Можно ли убирать в воскресенье: народные приметы и церковные запреты

03:45

Лопес намекнула на примирение с Аффлеком: звезда раздразнила фанатов

03:15

Фиби из "Зачарованных" поддержала Украину после российского обстрелаФото

03:00

"Наступила на горло": Меган Маркл безысходно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:30

РФ выбрала новые цели: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

02:10

Как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви: домашние средства за копейкиВидео

01:34

Головоломка для самых зорких: нужно найти кольцо за 6 секунд на огороде

00:55

Действительно нужное вооружение: Германия передает Украине большой пакет помощи

Реклама
08 июля, понедельник
23:28

55-летний Уилл Смит и его 52-летняя жена в третий раз станут родителями - СМИ

23:18

Удар по Охматдету не убедил: США отказываются принимать сверхважное для Украины решениеФото

23:17

Обстрел "Охматдета" показал лицо РФ: ЕС и США хотят расследования

23:13

Россия прорывала ПВО Киева с ночи: когда ждать следующий массированный обстрел — прогноз

22:34

Детей из Охматдета будут лечить за границей: какие страны предложили помощьФото

22:21

Черная лента и слезы: Элина Свитолина рассказала миру про ракетный обстрелФотоВидео

21:51

"Танцы на крови": Алина Гросу показала, как "отрывается" во время обстрела РФ по Украине

21:32

Дьявольский замысел самых православных генералов предельно очевиденмнение

21:19

России не видать прямых поставок "Шахедов" от Китая — и вот почему

21:16

Как удалить пятно от тонального крема: что делать, чтобы справиться с пакостью

21:07

Количество погибших и пострадавших сильно увеличилось: спасатели шокировали деталямиФото

Реклама
20:37

"Пытались убить": во время атаки РФ на Украину завалило квартиру украинского музыканта

20:22

В Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тела двух детей

19:57

Бандеру и Коновальца планируют перезахоронить - где и для чего

19:50

Массированный удар по Украине не был обычным, какие цели преследует РФ — эксперты

19:50

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди с грозами

19:32

Детям, которые находились в "Охматдете" во время атаки РФ, сейчас спасают жизни: детали

19:18

Не забыл - новый тренер Милана пришел к журналистам с украинским флагом

19:16

Чем лучше всего чистить стиральную машину: как справиться с застарелой проблемой

18:56

"Я думал, что погибну": известный шоумен оказался в эпицентре удара по Киеву

18:54

Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

18:45

Суток без отключений не будет: в июле отменили график измерений - Укрэнерго

18:41

Польша планирует производить электроэнергию для Украины - Туск заявил как именно

18:35

Россия потратила миллиарды рублей на ракетную атаку на Украину сегодня — Forbes

18:18

Она была сиротой, но боролась за жизнь детей: в Охматдете погибла молодая врачФото

18:11

Байден окончательно решил, будет ли участвовать в президентской гонке

18:01

Нарушений безопасности не было: Крамаров объяснил, что произошло на аэродроме в Миргороде

17:51

Ракеты шли на сверхмалых высотах: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ

17:42

"Это лицо России" - украинская чемпионка высказалась о сегодняшнем обстреле

17:34

Загадку природы отгадают только самые сметливые: что будет, если расплавить соль

17:30

Польша подумывает сбивать ракеты РФ над Украиной: заявление Зеленского и Туска

Реклама
17:11

"Выродки из Кремля": Зеленский резко отреагировал на удар РФ по "Охматдету"

17:09

Зеленский "разнес" попытки Орбана втянуть Украину в "мир" с Путиным

17:08

Почему желтеют огурцы и листья в открытом грунте: как спасти урожай

16:51

Десятки погибших и более сотни раненых: что известно о жертвах российской атакиФото

16:43

Тина Кароль призналась, у кого по ее мнению "один из лучших голосов в Украине"

16:29

В Польше хотят создать легион из украинских добровольцев - Зеленский

16:18

Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали

16:15

Средство от комаров своими руками: как справиться с нашествием надоедливых насекомых

16:03

"Ответ будет": в ГУР пообещали отомстить РФ за кровавые удары по больницам

16:00

"Чистый террор": на Западе отреагировали на удар РФ по детской больнице в Киеве

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять