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Что нельзя делать, когда кто-то в дороге: приметы, которые важно знать

Анна Ярославская
22 июня 2024, 10:27
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Множество разных примет связаны с путешествиями. Даже если вы не суеверный человек, то все равно интересно узнать, во что верили наши предки.
Путешествие
Что нельзя делать когда кто-то в дороге / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Приметы и суеверия существуют с давних времен и прочно укоренились в нашем сознании. И даже если вы не верите в то, что они работают, подсознательно эти суеверия могут все же влиять на наши действия или бездействие в определенных ситуациях. Множество разных примет связаны с путешествиями. Большинство из нас хотя бы раз "присаживались на дорожку". А если кто-то уехал, считается, что нельзя убирать дома, пока человек в пути. Почему же нельзя убираться, если кто-то уезжает, и что еще нельзя делать когда кто-то в дороге?

Почему нельзя убираться, если кто-то в дороге

Наши предки верили, что уборка в момент, когда кто-то уже отправился в путешествие, может привести к несчастью.

Считается, что уборка дома создает определенную энергетику, которая защищает его жильцов.

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Если же убирать, когда кто-то в пути, то можно нарушить эту энергетику, что приведет к неприятностям для путешествующего человека.

Почему нельзя мыть полы, если кто-то в дороге

Если мыть полы, пока путешествует член семьи, считается, что человек не сможет возвратиться домой. То же самое касается и подметания полов.

Что нельзя делать, когда кто-то уезжает из дома

Не стоит выбрасывать мусор. Это может привести к тому, что человек потеряется в пути.

Нельзя мыть и стричь волосы в день отъезда. Наши предки верили, что в волосах есть исключительная сила, которую нельзя смывать. Мыть голову или стричься можно за несколько дней до запланированного путешествия.

Нельзя возвращаться в дом за забытой вещью. Это предвещает проблемы во время путешествия. А если уж пришлось вернуться, то рекомендуется перед выходом за порог посмотреться в зеркало.

Нельзя ссориться перед дорогой. Негативные эмоции могут привлечь беды во время дальнего пути.

В день отъезда нельзя зашивать одежду и пришивать пуговицы. Это предвещает большие неприятности, особенно когда делать это на себе, не снимая одежды.

Также не стоит ронять ключи на пол - их падение сулит большие неудачи.

Ранее Главред писал, почему категорически нельзя спать на двух подушках.

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