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Какой фрукт поможет во время уборки: не все знают о его уникальных свойствах

Алёна Воронина
27 апреля 2024, 03:45
Одним фруктом можно заменить различные моющие средства - он поможет решить ряд бытовых проблем, еще и оставит приятный запах в доме.
Уборка, девушка, фрукты
Какой фрукт поможет во время уборки/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Обычно во время уборки и стирки вещей мы привыкли использовать купленную в магазине "химию". Но не все догадываются, что ряд бытовых проблем можно решить, используя всего один фрукт.

Эксперт уборки объяснил, что лимоны могут пригодиться в быту - они могут решать ряд проблем не хуже, чем другие средства. Владелец компании Celestial Commercial Cleaning Service Пауло Фильо отметил, что, когда вы пытаетесь очистить много разных поверхностей дома, может пригодиться такой цитрусовый, пишет The Mirror.

Лимон может помочь во время уборки дома, стирки вещей, а также решения других бытовых проблем. При этом он еще и может помочь, если вы ищете способ, как сделать приятный запах в квартире.

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"Природа имеет ключ ко многим чудесам очищения, но наш любимый - скромный лимон. Его кислотные свойства творят чудеса с пятнами и запахами, оставляя освежающий цитрусовый запах", - отметил Пауло Фильо.

Как отмечает Good Housekeeping, лимоны можно использовать для различных работ в доме, в частности для освежения микроволновой печи, устранения неприятных запахов, удаления пятен с белья смесью лимона и соли, полировки металла, удаления пятен с деревянных досок для нарезки, возвращения блеска сантехнике в ванной комнате и т.п.

Однако отмечается, что лимоны не являются дезинфицирующими средствами, поэтому их нельзя использовать для устранения вредных микробов с поверхностей для приготовления пищи, например, для чистки разделочных досок, на которых было сырое мясо.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой/ Инфографика Главред

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