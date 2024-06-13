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Почему нельзя выбрасывать волосы в мусорку: приметы, о которых все забыли

Мария Николишин
13 июня 2024, 12:15
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В течение суток человек теряет около 150 волосков со своей головы, а потому нужно знать, куда выбрасывать волосы.
волосы
Почему нельзя выбрасывать волосы в мусорку / коллаж: Главред, фото: pixabay

Считается, что волосы нельзя выбрасывать в мусор, потому что вместе с ними может потеряться часть жизненных сил и положительной энергетики человека.

Можно ли бросать волосы в мусор

В старые времена люди верили, что в волосах таится много силы и энергии. Поэтому, они были уверены, что если выбросить волосы, то у человека будет сильно болеть голова, можно привлечь неудачи в свой дом.

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К тому же, волосы в старые времена использовали для того, чтобы навести на человека порчу. Поэтому многие до сих пор считают, что волосы после стрижки нельзя выбрасывать, так как они становятся хорошей добычей для энергетически сильных людей, которые могут украсть удачу и привести несчастье в жизнь владельца этой пряди.

Древние славяне также верили, что если волосы попадут к птице и она из них свивет гнездо, то их хозяина будут мучить головные боли. Поэтому, выбрасывать пряди на улицу не советовали никому.

Куда выбрасывать отрезанные волосы

Поскольку наши предки сильно верили в магическую ценность всего, что их окружает, то они придумали несколько способов, как правильно утилизировать волосы, чтобы принести в свою жизнь только благополучие.

  • От обрезанных волос можно избавиться, бросив их в проточную воду (реку или ручей). Считается, что течение унесет весь негатив, накопившийся у человека за время их роста.
  • Земля также хорошо подходит, чтобы похоронить остатки волос. Желательно закопать их в безлюдном месте, вырыв глубокую яму, чтобы животные не могли до них добраться.
  • Сжигание является лучшим способом. Сжечь можно в печи, камине, на костре, в крайнем случае в пепельнице на балконе. При таком способе не остается волос, а значит никто не сможет им воспользоваться. По народной примете, сжигая волосы, человек получает семейное благополучие.

Как правильно хранить отрезанные волосы

Подстриженные волосы наши предки также хранили в укромном месте, чтобы никто не мог их взять или украсть. Пряди заворачивали в бумагу или ткань, когда клали в выбранное место.

Что такое приметы?

Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

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