Как высушить волосы, когда нет света: лайфхак, который спасет во время блэкаутов

Если у вас выключили свет, а волосы нужно высушить - не беда! Есть сразу несколько методов, как это можно сделать.

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Как высушить волосы, когда нет света / коллаж, Главред, фото: pixabay

Наверняка многие были в ситуации, когда надо быстро высушить волосы, а под рукой нет фена или просто дома выключили свет. Это неприятно, но все же есть несколько способов, как быстро высушить волосы.

Как высушить волосы, когда нет света

Если у вас выключили свет, а волосы нужно высушить - не беда! Есть сразу несколько методов, как это можно сделать, говорит ninasidliar в своем видео в TikTok.

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Полотенце из хлопка или микрофибры. Чтобы высушить волосы без фена, запаситесь двумя-тремя полотенцами из хлопка или микрофибры. Последний материал эффективнее всего впитывает влагу, что позволит значительно сократить время сушки. Хорошо отожмите волосы после мытья, промокните их одним полотенцем, а затем замените его сухим и промочите волосы по всей длине.

Чтобы высушить волосы без фена, запаситесь двумя-тремя полотенцами из хлопка или микрофибры. Последний материал эффективнее всего впитывает влагу, что позволит значительно сократить время сушки. Хорошо отожмите волосы после мытья, промокните их одним полотенцем, а затем замените его сухим и промочите волосы по всей длине. Бумажные полотенца. Этот метод подойдет для волос любой длины и густоты. Возьмите бумажные полотенца или салфетки и расческу. После того как вы убрали лишнюю влагу с волос с помощью одного или нескольких полотенец, осторожно расчешите волосы гребнем с широкими редкими зубцами. Данную процедуру стоит проводить на маленьких прядях, чтобы качественнее убрать влагу.

Расческа. Этот метод подходит для здоровых неосветленных волос. Поврежденные, ломкие и окрашенные в блонд волосы можно травмировать, если расчесывать их в мокром состоянии. Для этого также нужна расческа с широким расположением зубцов. Тщательно отожмите волосы полотенцем. Возьмите расческу и начните непрерывно расчесывать волосы по всей длине, начиная от кончиков и постепенно поднимаясь выше.

Этот метод подходит для здоровых неосветленных волос. Поврежденные, ломкие и окрашенные в блонд волосы можно травмировать, если расчесывать их в мокром состоянии. Для этого также нужна расческа с широким расположением зубцов. Тщательно отожмите волосы полотенцем. Возьмите расческу и начните непрерывно расчесывать волосы по всей длине, начиная от кончиков и постепенно поднимаясь выше. Высокая температура или солнце. Быстро поможет высушить волосы высокая температура в помещении. В летнее время можно посидеть несколько минут на солнце, но перед этим на волосы нужно нанести термозащиту. Данный метод можно сочетать с другими, чтобы ускорить результат.

Смотрите видео, как быстро высушить волосы без фена:

Что запрещено использовать для сушки волос без фена

В поисках способов, как высушить волосы без фена, некоторые люди прибегают к весьма опасным методам:

Вентилятор. Сушка волос с помощью вентилятора - не самая лучшая идея, ведь существует риск не только лишиться волос, но и пораниться.

Сушка волос с помощью вентилятора - не самая лучшая идея, ведь существует риск не только лишиться волос, но и пораниться. Пылесос. Этот прибор отлично справляется с уборкой, но ему не под силу высушить пряди.

Этот прибор отлично справляется с уборкой, но ему не под силу высушить пряди. Газовая плита. Такой способ является очень опасен, ведь есть большой риск сжечь волосы.

Что известно о фене? Фен - электрический прибор, генерирующий направленный поток подогретого воздуха. Важной особенностью фена является возможность направить подогретый воздух в точно определенную область. Происхождение слова "фен" связано с немецкой торговой маркой "Fön", которая была зарегистрирована в 1908 году производителем электрооборудования компанией AEG, и названа в честь теплого альпийского ветра - фена, пишет Википедия.

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