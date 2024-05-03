Врач назвал 5 продуктов, которые улучшают рост волос: мало кто об этом знает

Если врач исключил все другие причины плохого роста или выпадения волос, то стоит обратить внимание на свое питание, ведь это тоже имеет большое значение.

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Врач назвал 5 продуктов, которые улучшают рост волос/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Выпадение волос может быть вызвано целым рядом различных проблем, и некоторые из них требуют консультации врача и специального лечения. Однако на состояние волос человека также влияет питание, и если оно неправильное, то это может только усугубить ситуацию.

Доктор Амир Хан отмечает, что ключ к длинным и здоровым волосам также зависит от того, что мы кладем себе на тарелку, пишет The Mirror.

По словам врача, в первую очередь стоит исключить все серьезные причины, которые влияют на здоровье волос. Если вас беспокоит выпадение волос, очень медленный их рост и т.д., то с этой проблемой в первую очередь стоит обратиться к медикам. Если вы прошли обследование и врач исключил любые серьезные причины, тогда стоит обратить внимание на то, что вы едите.

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Амир Хан отметил, что нет такой пищи, которая бы отрегулировала рост волос человека. Но сбалансированная диета, богатая белками, витаминами и минералами, может способствовать росту волос.

Врач назвал 5 продуктов, которые станут незаменимыми, если вы ищете способ, как ускорить рост волос и улучшить их вид.

1. Яйца

"Яйца могут помочь. Они содержат высокий уровень белка, из которого в основном состоят волосы, и так называемый биотин, необходимый для протеина волос, кератина", - отметил Амир Хан.

2. Ягоды

Ягоды содержат витамин С, который необходим для производства коллагена, который может укрепить волосы, и много антиоксидантов, которые могут помочь защитить волосы от повреждения, сказал врач.

3. Темно зеленые листовые овощи

Также рекомендуется есть темно-зеленые листовые овощи, такие как капуста и брокколи, поскольку они содержат фолиевую кислоту, железо, витамин А и витамин С.

4. Рыба

В рыбе, в первую очередь в лососе, содержатся жирные кислоты Омега-3.

5. Орехи

Также стоит употреблять орехи, в которых тоже содержатся жирные кислоты Омега-3. Еще один полезный продукт, в котором содержится такое вещество - семена льна.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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