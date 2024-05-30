Как правильно мыть расческу для волос: простой, но очень хороший совет

Вы узнаете, каким раствором можно чистить расческу, когда попробуете применить на практике способ с жидким мылом, нашатырным спиртом и водой.

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Сколько раз надо мыть расческу для волос, и как правильно это делать / Скриншот YouTube

Девушкам хорошо известно, как быстро загрязняется расческа для волос. Различные средства ухода за волосами только усугубляют ситуацию и остаются на расческах. Поэтому возникает вопрос, чем можно почистить расческу в домашних условиях или же помыть. Мы нашли совет, который должен вам помочь.

Авторы YouTube-канала Lovisovet рассказали, как правильно помыть расчески, а также когда и сколько раз можно проделывать такую процедуру.

Как мыть расческу для волос

Очищаем расчески зубочисткой

Для начала нужно удалить с одной расчески или нескольких волосы. Здесь хорошо поможет зубочистка.

Готовим раствор для мытья расчесок

В тазик наливаем теплую воду, добавляем туда 1 чайную ложку жидкого мыла, перемешиваем и также отправляем туда 1-2 ч. л нашатырного спирта (чайная ложка на один литр воды). Все перемешиваем.

Оставьте расчески в растворе на некоторое время

Опускаем расчески в раствор и оставляем им на 1-2 часа в хорошо проветриваемом помещении.

Если расчески из натуральной щетины – их можно так оставлять не более, чем на 10 минут.

К ним бросаем и зубную щетку.

Какие расчески можно вымачивать, а какие – нет

Если у вас деревянные и роговые расчески, их вымачивать нельзя. Процедуру можно проделывать лишь с пластиковыми, силиконовыми и металлическими расческами.

Чистим расчески в растворе

После того, как раствор настоялся, надеваем перчатки, и зубной щеткой нужно аккуратно пройтись между зубьями, чтобы их не повредить.

Полоскаем и несколько раз меняем воду.

Когда все готово и расчески чистые, отправляем их сушиться на полотенце.

Как часто мыть расчески?

Мыть расчески рекомендуется 1-2 раза в неделю. По мере необходимости.

Смотрите видео, как правильно почистить расчески для волос:

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