Как правильно мыть расческу для волос: простой, но очень хороший совет

Девушкам хорошо известно, как быстро загрязняется расческа для волос. Различные средства ухода за волосами только усугубляют ситуацию и остаются на расческах. Поэтому возникает вопрос, чем можно почистить расческу в домашних условиях или же помыть. Мы нашли совет, который должен вам помочь.
Авторы YouTube-канала Lovisovet рассказали, как правильно помыть расчески, а также когда и сколько раз можно проделывать такую процедуру.
Как мыть расческу для волос
Очищаем расчески зубочисткой
Для начала нужно удалить с одной расчески или нескольких волосы. Здесь хорошо поможет зубочистка.
Готовим раствор для мытья расчесок
В тазик наливаем теплую воду, добавляем туда 1 чайную ложку жидкого мыла, перемешиваем и также отправляем туда 1-2 ч. л нашатырного спирта (чайная ложка на один литр воды). Все перемешиваем.
Оставьте расчески в растворе на некоторое время
Опускаем расчески в раствор и оставляем им на 1-2 часа в хорошо проветриваемом помещении.
Если расчески из натуральной щетины – их можно так оставлять не более, чем на 10 минут.
К ним бросаем и зубную щетку.
Какие расчески можно вымачивать, а какие – нет
Если у вас деревянные и роговые расчески, их вымачивать нельзя. Процедуру можно проделывать лишь с пластиковыми, силиконовыми и металлическими расческами.
Чистим расчески в растворе
После того, как раствор настоялся, надеваем перчатки, и зубной щеткой нужно аккуратно пройтись между зубьями, чтобы их не повредить.
Полоскаем и несколько раз меняем воду.
Когда все готово и расчески чистые, отправляем их сушиться на полотенце.
Как часто мыть расчески?
Мыть расчески рекомендуется 1-2 раза в неделю. По мере необходимости.
Смотрите видео, как правильно почистить расчески для волос:
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