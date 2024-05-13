Какие травы усилят рост волос: специалист раскрыл поразительный метод

Узнайте, какое масло ускоряет рост волос, одновременно, уменьшая их выпадение.

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Средство для роста волос / коллаж: Главред, фото: unsplash

В Сети можно найти много интересных советов и лайфхаков по уходу за волосами. Специалист поделился действенным советом, который поможет восстановить волосы.

Специалист салона Roxy Hair рассказал об одном вирусном трюке, который стоит внимания. Он отметил, что этот метод не даст мгновенный эффект, однако это гарантированный метод, который даст постепенный, но 100% эффект, передает издание Mirror.

"Использование розмаринового масла всколыхнуло специалистов по уходу за волосами, ведь оно может усилить рост волос при нанесении на кожу головы. Самый популярный метод - это нанесение масла на кожу головы и массаж пальцами или массажером для кожи головы. На сколько времени вы решите оставить масло, зависит от вашего типа волос и того, сколько времени у вас есть", - пояснил специалист. видео дня

Эксперт пояснил, что карнозная кислота - это химическое соединение, которое содержится в растениях розмарина и обладает противовоспалительными, антиоксидантными свойствами, которые могут помочь стимулировать нервные окончания и улучшать кровообращение кожи головы. Также это ускоряет рост волос, одновременно, уменьшая их выпадение, поскольку фолликулы поставляются больше крови, что предотвращает их отмирание.

"Убедитесь, что масло розмарина, которое вы покупаете, смешивается с "маслом-носителем", то есть маслом, которое разбавляет эфирные масла и "переносит" их в кожу в безопасной концентрации. Это потому, что само по себе масло розмарина является слишком сильным и может нанести вред коже головы. Если вы делаете его самостоятельно, вы можете использовать кокосовое или жожоба в качестве масла-носителя. Срок годности может колебаться от недели до нескольких месяцев, поэтому лучше всего хранить масло в холодильнике и проверять, не изменился ли запах или цвет", - пояснил эксперт.

Масло рекомендуется оставить на полчаса всем, у кого тонкие или жирные волосы, а потом стоит обязательно смыть его. Владельцы длинных и густых волос могут оставить масло на несколько часов, а смазывать волосы маслом раз в неделю в день мытья головы - хорошее правило.

"Важно заметить, что масло розмарина не является быстрым или гарантированным решением. Может потребоваться более шести месяцев постоянного использования, чтобы увидеть результаты. Также нет способа ускорить рост волос, только улучшить количество волос. рост. На рост волос влияют генетика и возраст, а это значит, что это не будет чудодейственным решением для всех", - подытожил специалист.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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