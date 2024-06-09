УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Будет сиять: что нужно изменить во время мытья волос - секрет голливудских локонов

Юрий Берендий
9 июня 2024, 15:29
39
Эксперт по здоровью волос рассказал, почему тип воды для мытья головы может иметь решающее значение - и простое изменение может сделать локоны "прекрасными".
Будет сиять: что нужно изменить во время мытья волос - секрет голливудских локонов
Как нужно мыть волосы - что сделать, чтобы волосы были блестящими / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Независимо от вашей текущей прически или текстуры волос, все мечтают о "блестящей и красивой" прическе. Но создать идеальную процедуру ухода за волосами может быть непросто, и иногда наши усилия могут привести к тому, что волосы будут выглядеть безжизненными и тусклыми, сообщает Mirror.

Эксперт по уходу за волосами рассказал, как температура воды, которую вы используете в день мытья, может изменить ситуацию. Эксперт по здоровью волос @alexiszander_ заскочил на TikTok, чтобы объяснить "науку, которая стоит за мытьем волос холодной водой".

"Вы слышали, что нужно мыть волосы холодной водой?" - спросила она у своих подписчиков.

видео дня

Она сказала, что логика выбора холодной воды для ополаскивания достаточно проста, заверив подписчиков не волноваться - следуйте ее советам, и вы на пути к пышным локонам.

Смотрите видео о том, как мыть волосы, чтобы они были "блестящими":

"Когда тепло контактирует с волосами, оно фактически открывает кутикулу. Вот почему иногда, когда мы делаем процедуры для волос, мы используем тепло. Это открывает кутикулу, поэтому когда мы делаем химическую или кондиционирующую обработку, она глубже проникает внутрь пряди волос" - рассказала она.

Затем она объяснила, что холодная вода лучше всего подходит для ополаскивания волос, поскольку она оказывает прямо противоположное действие горячей воде, то есть плотно запечатывает кутикулу.

"Итак, если вы закончите душ холодной водой, это приведет к тому, что кутикула закроется, и когда все станет ровным, свет может отражаться от ваших волос", - рассказала Элли.

Завершая свое вирусное видео, она объяснила, что этот простой трюк является секретом достижения "действительно блестящих и красивых" волос.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

волосы уход за волосами
Реклама

Главное за день

Корабль РФ пошел на дно: в Сети рассказали об ударе по целям РФ в Азовском море

Корабль РФ пошел на дно: в Сети рассказали об ударе по целям РФ в Азовском море

16:24 Мир
Дожди, грозы и жара больше 30 градусов: какой погода в Украине будет на неделе

Дожди, грозы и жара больше 30 градусов: какой погода в Украине будет на неделе

15:42 Синоптик
Россияне дошли до домов Часового Яра и накапливают войско - источник

Россияне дошли до домов Часового Яра и накапливают войско - источник

15:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Фронт трещит, потери колоссальные: Жданов разнес наступление РФ на Харьковщине 6348

Фронт трещит, потери колоссальные: Жданов разнес наступление РФ на Харьковщине

Помидоры будут большие и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота 4933

Помидоры будут большие и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота

Активность Солнца будет повышена почти 2 недели: в стране затягивается магнитная буря 4360

Активность Солнца будет повышена почти 2 недели: в стране затягивается магнитная буря

Даже не Харьков: какой город был первой столицей Украины - неожиданный ответ 3846

Даже не Харьков: какой город был первой столицей Украины - неожиданный ответ

Последние новости

15:43

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 июня: Ракам нужна помощь, Львам - совет

15:42

Дожди, грозы и жара больше 30 градусов: какой погода в Украине будет на неделе

15:29

Будет сиять: что нужно изменить во время мытья волос - секрет голливудских локоновВидео

15:27

Россияне дошли до домов Часового Яра и накапливают войско - источникВидео

14:55

Атака на аэродром "Ахтубинск": под удар попал не только Су-57

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
14:36

Популярный украинский ведущий попал в больницу с серьезной травмойВидео

13:50

Актер-беглец Дмитрий Ступка объяснил, почему не возвращается в Украину

13:42

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 июня: Львам - волнения, Раки - слушайте сердце

13:20

"Серьезный шаг": в Минобороны назвали результаты ударов по РФ западным оружием

Реклама
13:19

ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69: чем эти самолеты так ценны для ВКС РФ

12:48

ВСУ стабилизировали ситуацию на севере, но оккупанты начали наступление на другом направлении

12:35

Даже не Харьков: какой город был первой столицей Украины - неожиданный ответВидео

12:08

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 июня: кому повезет с деньгами

12:04

Есть серьезное попадание: у Путина подтвердили удар БПЛА по "Моздаку"

11:48

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 10 июня

11:34

РФ применила новую дерзкую тактику: боец ВСУ раскрыл детали боев возле Лимана

11:13

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня: Близнецам - обман, Девам - повышение

10:43

РФ достроила новую железную дорогу: Жирохов раскрыл, что готовят россияне

10:28

ВСУ возвращают инициативу и выбивают оккупантов в Волчанске - комбат ВСУ

09:33

Силы обороны впервые поразили новейший самолет СУ-57 РФ: уникальные детали операции

Реклама
09:30

Гороскоп на завтра 10 июня: Весам - негативное влияние, Скорпионы - порадуйте себя

08:59

Риск прорыва оккупантов: в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит на фронте

08:53

Россияне, вероятно, захватили важный населенный пункт на Харьковщине - ISW

07:50

РФ готовит масштабные наступления на новых направлениях: в ISW раскрыли недостаток резервов

06:50

Китай объединяет Америку и Европу, этот сдвиг - в пользу Украинымнение

04:24

Помидоры будут большие и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота

02:00

"Оккупанты снова будут под Киевом": что повлияет на такой ход войны - генерал

01:30

Нужно бить по самолетам РФ: в НАТО назвали вероятные цели ударов западным оружием

01:17

Решил сразу за все НАТО: Шольц резко высказался об отправке войск в Украину

00:16

Оккупанты пытаются отобрать имущество у Джамалы

08 июня, суббота
23:57

Фронт трещит, потери колоссальные: Жданов разнес наступление РФ на Харьковщине

23:30

Собрал банду и пошел: Павла Зиброва вызвали в ТЦК

23:17

Ярослав Юрчишин: "Не рекомендую Telegram"

22:56

Мясная стратегия победы Путинамнение

22:51

Будет больше ПВО: Зеленский анонсировал отличные новости по военной помощи

22:31

Telegram "лег": в работе мессенджера произошел самый масштабный сбой

22:05

Активность Солнца будет повышена почти 2 недели: в стране затягивается магнитная буря

21:54

Копия мама: Джессика Альба показала свою взрослую дочь

21:08

Названа сумма ущерба за подрыв Каховской ГЭС: сколько денег будут требовать у РФ

21:00

РФ не удалось реализовать Харьковскую операцию: Зеленский сделал важное заявление

Реклама
20:12

"Есть ряд моментов": Минобороны объяснило, чем грозит предоставление ложных данных в ТЦК

19:15

Удары по Крымскому мосту: в ВМС намекнули на подготовку новых атак

19:08

Гроза и мощный ливень: в каких областях ожидать похолодание

19:03

"Ахмат" против дизертиров: РФ выставила заградотряды из кадыровцев на Харьковщине

18:30

Свет почти не будут выключать: в какие часы будут действовать графики 9 июня

18:20

Состояние предателя - критическое: совершено покушение на экс-"мэра" Купянска

17:58

ВСУ уничтожили сотни танков и БМП: в BILD назвали роковую ошибку оккупантов

17:44

РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

16:59

Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

16:53

Света будет больше: отключения электроэнергии 8 июня начнутся позже

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять