Будет сиять: что нужно изменить во время мытья волос - секрет голливудских локонов

Независимо от вашей текущей прически или текстуры волос, все мечтают о "блестящей и красивой" прическе. Но создать идеальную процедуру ухода за волосами может быть непросто, и иногда наши усилия могут привести к тому, что волосы будут выглядеть безжизненными и тусклыми, сообщает Mirror.
Эксперт по уходу за волосами рассказал, как температура воды, которую вы используете в день мытья, может изменить ситуацию. Эксперт по здоровью волос @alexiszander_ заскочил на TikTok, чтобы объяснить "науку, которая стоит за мытьем волос холодной водой".
"Вы слышали, что нужно мыть волосы холодной водой?" - спросила она у своих подписчиков.
Она сказала, что логика выбора холодной воды для ополаскивания достаточно проста, заверив подписчиков не волноваться - следуйте ее советам, и вы на пути к пышным локонам.
Смотрите видео о том, как мыть волосы, чтобы они были "блестящими":
@alexiszander_ The science behind washing your hair with cold water?? #healthyhair#hairscience#hairgrowth♬ original sound - Allie | Hair Health Expert
"Когда тепло контактирует с волосами, оно фактически открывает кутикулу. Вот почему иногда, когда мы делаем процедуры для волос, мы используем тепло. Это открывает кутикулу, поэтому когда мы делаем химическую или кондиционирующую обработку, она глубже проникает внутрь пряди волос" - рассказала она.
Затем она объяснила, что холодная вода лучше всего подходит для ополаскивания волос, поскольку она оказывает прямо противоположное действие горячей воде, то есть плотно запечатывает кутикулу.
"Итак, если вы закончите душ холодной водой, это приведет к тому, что кутикула закроется, и когда все станет ровным, свет может отражаться от ваших волос", - рассказала Элли.
Завершая свое вирусное видео, она объяснила, что этот простой трюк является секретом достижения "действительно блестящих и красивых" волос.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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