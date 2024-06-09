Даже не Харьков: какой город был первой столицей Украины - неожиданный ответ

Многие украинцы считают именно город Харьков первой столицей Украины, однако по мнению историков это является ничем иным как большевистской пропагандой.

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Какой город является первой столицей Украины - первая столица независимой Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Еще с советских времен в учебниках по истории отмечалось, что первая столица Украины - это город Харьков. Однако современные украинские историки указывают, что на самом деле это не так, и первая столица Украины - это не Харьков, и даже не Львов. О том, какой город является первой столицей Украины с исторической точки зрения рассказал в видео YouTube-канала "имени Т.Г. Шевченко" историк брат Капранов.

Какой город был первой столицей Украины

По словам историка, Харьков был провозглашен столицей марионеточной Украинской народной республики советов (УНРР), созданной большевиками в противовес УНР.

"Марионеточная большевистская УНРР со столицей в Харькове была организована в конце декабря 1917 года, на месяц позже Украинской народной республики со столицей в Киеве", - указывает брат Капранов.

Он добавляет, что если даже забыть за древнюю Русь, все равно Харьков никак не может считаться первой столицей.

Смотрите видео о том, какой город был первой столицей Украины:

"Ведь первый не бывает на месяц позже второго. Однако коммунисты никогда не нитились врать, поэтому после 1934 года, когда столица советской Украины вернулась в Киев, они начали именовать Харьков первой столицей. А если долго повторять любую глупость, она застревает в голове. Поэтому до сих пор через 30 лет после ликвидации советской Украины, столица которой действительно сначала располагалась в Харькове, мы слышим, что это первая столица, словно труп коммунистической власти тянет к нам свои руки из могилы", - отметил он.

Кто такие братья Капрановы Виталий Капранов и Дмитрий Капранов (Братья Капрановы) - украинские издатели, писатели, публицисты. По данным Википедии, в начале 1990-х годов братья Капрановы издавали в Москве украинскую газету "Тынды-Рынды" и журнал украинской фантастики "Братья". В 1998 году Капрановы переехали в Киев, считая, что украинцы должны жить в Украине. Не сумев издать свою книгу, они решили сами стать издателями. Первый книжный проект Капрановых - каталог книг на украинском языке по почте "Книгоноша". В 2000 году они организовали издательство "Зелений пес". Первой выпущенной книгой стал роман Леонида Кононовича "Я, зомби". Кроме литературной, издательской, торговой и общественной деятельности братья Капрановы занимаются публицистикой, печатаясь в различных украинских СМИ.

Почему Харьков называют "первой столицей Украины"

Главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий в комментарии Oboz.ua отметил, что во второй половине 1919 года, когда большевики победили Деникина и он начал бежать в направлении Крыма и Одессы, большевистская власть установила свою власть не в Киеве, который традиционно считался национальной столицей Украины, а в Харькове.

"Потому что Харьков тогда был в значительной степени русифицирован, там жило много русских", - указывает он.

Кто такой Станислав Кульчицкий Станислав Кульчицкий - доктор исторических наук, профессор, и.о. главного научного сотрудника отдела истории Украины 20-30-х гг. ХХ в. Института истории Украины Национальной академии наук Украины. Автор многочисленных исследований по истории Украины XIX - начала XXI веков, сообщает Википедия.

Как пояснил Кульчицкий, Харьков оставался столицей советской Украины до 1934 года, после чего столица была перенесена по решению Сталина.

"В 1934 году, то есть после Голодомора, Сталин фактически поставил на колени всех украинцев истреблением миллионов и запугиванием всех остальных миллионов, потому что это был террор голодом. А любой террор - это в первую очередь запугивание. Поэтому Сталин уже не возражал и даже подсказал, чтобы в 1934 году провозгласить Киев столицей советской Украины", - рассказал историк.

Какая первая столица независимой Украины

Блогер Мария Панькив решила узнать у украинцев, какой город является первой столицей независимой Украины.

В своем TikTok она опубликовала видео, в котором поинтересовалась у прохожих о первой столице независимой Украины.

Отвечая на вопрос блогера, один из прохожих с уверенностью называл именно Харьков - первой столицей независимой Украины, однако, по словам блогера это не так.

Смотрите видео о том, какой город является первой столицей независимой Украины:

Мария Панькив решила подсказать правильный ответ прохожему мужчине давая вопросы, которые напрямую укажут на правильный ответ.

"Сколько лет Украина независима?", - спросила она.

"В 1991 году разве был Харьков столицей независимой Украины?", - уточняет блогерша.

Таким образом, она делает вывод, что первой столицей независимой Украины (с 1991 года) - является город Киев.

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