Укрепится здоровье: что нужно добавить в воду для умывания - приметы

Что нельзя делать 28 июня. Строгие приметы и запреты, которые защитят от болезней.

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Что нельзя делать 28 июня / фото: pixabay

28 июня, церковь отмечает день перенесения мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна. Как сообщает Главред, Кир был врачом, но позже принял христианство и отказался от жалования за свои медицинские услуги. Он помогал бедным не только физически, но и духовно. Иоанн был воином из Эдессы. Он принял христианство, встретил Кира и начал вместе с ним помогать больным.

В какой-то момент они узнали о том, что одну христианку с детьми заключили в тюрьму. Они попытались ее спасти, но попались сами. Святых схватили и подвергли жестким пыткам за веру и помощь христианам. Они потерпели мученическую смерть.

Что можно делать 28 июня

В этот день нужно сходить в храм и поставить свечу перед иконой Божией Матери. У нее стоит попросить здоровья для себя и родных. Считается, что искренняя молитва поможет исцелиться даже от тяжелых болезней.

В этот день нужно умыться водой, в которой варилась крапива. Также стоит помыть ею волосы. Молодые девушки верили, что она крапива подарит блеск, молодость и сияние.

Что нельзя делать 28 июня

1. Нельзя 28 июня подстригать детей. Предки верили, что это приведет к болезней.

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2. Нельзя 28 июня брать и давать деньги взаймы. Считается, что тогда будут финансовые проблемы.

3. Нельзя 28 июня любоваться радугой. Иначе в семью придут разочарования.

Приметы 28 июня

Если в этот день на сосне много шишек, то будет большой урожай ячменя.

Если в этот день идет дождь, то осенью будет ясная и теплая погода.

Если в этот день начала созревать черника, то можно начинать косить рожь.

Если в этот день скот сбился в кучу, то скоро будет непогода.

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