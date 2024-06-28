Отдание Троицы 2024: что категорически нельзя делать 29 июня

Что можно делать 29 июня. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что нельзя делать 29 июня / фото: stsl.ru

29 июня, церковь отмечает день Отдания Троицы. В этот день также почитают память святых верховных апостолов Петра и Павла. Как сообщает Главред, Петр был первым из апостолов, который признал Иисуса Христа мессией. Именно он возглавил общину христиан после смерти Христа. Петр пострадал за свою веру, его распяли на кресте.

Павел изначально занимался гонениями, однако потом осознал свою ошибку, раскаялся и стал горячим проповедником христианства. Павел распространял учение Христа. Однако потом он также был казнен.

Что можно делать 29 июня

В этот день нужно обязательно помолиться. У святых можно попросить исцеления от болезней, финансового благополучия и большого урожая.

В этот день стоит держать дом в чистоте. Уборкой заняться лучше за день до праздника.

В этот день нужно приготовить творожные пончики. Эти лакомства стоит раздать всем родным и близким. Их можно съесть за обеденным столом, собрав за ним всю семью.

В этот день можно устраивать ярмарки и народные гуляния.

Что нельзя делать 29 июня

1. Нельзя 29 июня заниматься физическим трудом. Под запретом даже шитье, вязание и уборка.

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2. Нельзя 29 июня злословить. Предки верили, что это принесет в дом скандалы.

3. Нельзя 29 июня убирать еду со стола. Предки оставляли ее там для умерших родственников.

4. Нельзя 29 июня купаться в водоемах. Считается, что в этот день вода может забрать жизнь.

Приметы 29 июня

Если в этот день жаркая погода, то к Рождеству будут сильные морозы.

Если в этот день идет дождь, то зима будет прохладной, а лето - сырым.

Если в этот день кует кукушка, то будет беда.

Если в этот день ясная погода, то год будет хорошим.

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