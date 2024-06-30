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4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: важные приметы 1 июня

Ангелина Подвысоцкая
30 июня 2024, 22:51
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Что можно делать 1 июня. Приметы и запреты, которые уберегут от беды и потери благополучия.
приметы, церковь
Что нельзя делать 1 июля / фото: УНИАН

1 июля церковь почитает память святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Как сообщает Главред, они родились в Римской империи в христианской семье. Братья получили медицинское образование и стали лечить больных. Их называли бессеребренниками, так как они помогали ближним бесплатно и лечили не только физическое тело, но и душу.

Косма и Дамьян исцелили многих людей, чем и прославились. Во времена преследований христиан при императоре Диоклетиане, братья были арестованы. Их пытались заставить отречься от веры и поклониться языческим богам, но те отказались. Братья поплатились за это и подверглись жестким пыткам и казне. Мощи святых стали местом многочисленных паломничеств, возле них продолжаются встречаться чудеса исцеления.

Что можно делать 1 июля

  • В этот день стоит помолиться. У святых просят об исцелении от разных болезней.
  • В этот день нужно сварить малиновое варенье и сделать заготовки на зиму из крыжовника. Эти ягоды обретают целебные свойства и помогут излечиться от разных болезней.
  • В этот день можно играть свадьбы. Предки верили, что этот брак будет долгим и счастливым.
  • В этот день нужно попросить прощение у тех, кого вы могли обидеть.
  • В этот день стоит уделить время уборке. Также нужно выбросить все старое, ненужное и сломанное.

Что нельзя делать 1 июля

1. Нельзя 1 июля завидовать кому-то. Иначе вы ничего не добьетесь.

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2. Нельзя 1 июля заниматься физическим трудом. Предки верили, что это приведет к бесконечному появлению новых забот.

3. Нельзя 1 июля покупать дорогие вещи. Считается, что это приведет к потере семейного благополучия.

4. Нельзя 1 июля грустить и вспоминать старые обиды, неудачи. Если нарушить запрет, то вы потеряете всю свою удачу.

Приметы 1 июля

  • Если в этот день появились на деревьях желтые листья, то осень придет рано.
  • Если в этот день паук спустился на паутину, то пришла пора теплых дней.
  • Если в этот день красная луна, то скоро будет сильный ветер.
  • Если этой ночью на небе много ярких звезд, то потом будут грозовые дожди.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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