4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: важные приметы 1 июня

1 июля церковь почитает память святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Как сообщает Главред, они родились в Римской империи в христианской семье. Братья получили медицинское образование и стали лечить больных. Их называли бессеребренниками, так как они помогали ближним бесплатно и лечили не только физическое тело, но и душу.
Косма и Дамьян исцелили многих людей, чем и прославились. Во времена преследований христиан при императоре Диоклетиане, братья были арестованы. Их пытались заставить отречься от веры и поклониться языческим богам, но те отказались. Братья поплатились за это и подверглись жестким пыткам и казне. Мощи святых стали местом многочисленных паломничеств, возле них продолжаются встречаться чудеса исцеления.
Что можно делать 1 июля
- В этот день стоит помолиться. У святых просят об исцелении от разных болезней.
- В этот день нужно сварить малиновое варенье и сделать заготовки на зиму из крыжовника. Эти ягоды обретают целебные свойства и помогут излечиться от разных болезней.
- В этот день можно играть свадьбы. Предки верили, что этот брак будет долгим и счастливым.
- В этот день нужно попросить прощение у тех, кого вы могли обидеть.
- В этот день стоит уделить время уборке. Также нужно выбросить все старое, ненужное и сломанное.
Что нельзя делать 1 июля
1. Нельзя 1 июля завидовать кому-то. Иначе вы ничего не добьетесь.
2. Нельзя 1 июля заниматься физическим трудом. Предки верили, что это приведет к бесконечному появлению новых забот.
3. Нельзя 1 июля покупать дорогие вещи. Считается, что это приведет к потере семейного благополучия.
4. Нельзя 1 июля грустить и вспоминать старые обиды, неудачи. Если нарушить запрет, то вы потеряете всю свою удачу.
Приметы 1 июля
- Если в этот день появились на деревьях желтые листья, то осень придет рано.
- Если в этот день паук спустился на паутину, то пришла пора теплых дней.
- Если в этот день красная луна, то скоро будет сильный ветер.
- Если этой ночью на небе много ярких звезд, то потом будут грозовые дожди.
Что стоит учитывать читателю
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