Будут неожиданные последствия: какие приметы нельзя нарушать 3 июля

3 июля церковь почитает память святого мученика Якинфа. Как сообщает Главред, он родился в городе Кесария, с юных лет он был нравственным добродетелям и верил в Христа. Он служил камергером при дворе римского правителя Траяна.
Во время правления императора Траяна Якинф отказался участвовать в языческих ритуалах и приносить жертвы идолам. За это его арестовали и подвергли жестким пыткам. Якинфа бросили в тюрьму, где он умер от истощения и голода.
Что можно делать 3 июля
- В этот день можно устраивать народные гуляния.
- В этот день можно помолиться. У святых стоит просить о здоровье и укреплении духа.
- В этот день можно заниматься уборкой в доме и работой в поле. Это считается благоприятным днем.
Что нельзя делать 3 июля
1. Нельзя 3 июля делать амулеты. Предки верили, что они не смогут оградить от нечистой силы, а лишь призовут ее.
2. Нельзя 3 июля начинать новые дела. Считается, что они не дадут ожидаемого результата.
3. Нельзя 3 июля давать и брать деньги взаймы. Иначе у вас будет сильная ссора.
Приметы 3 июля
- Если в этот день идет дождь, то весь август будет пасмурным.
- Если в этот день на улице много комаров, то будет невероятная жара.
- Если в этот день пес мало ест и много спит, то скоро будет непогода.
- Если в этот день пауки плетут паутину, то погода будет хорошей.
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