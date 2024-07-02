Будут неожиданные последствия: какие приметы нельзя нарушать 3 июля

Что можно делать 3 июля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от нечистой силы и не только.

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Что нельзя делать 3 июля / фото: УНИАН

3 июля церковь почитает память святого мученика Якинфа. Как сообщает Главред, он родился в городе Кесария, с юных лет он был нравственным добродетелям и верил в Христа. Он служил камергером при дворе римского правителя Траяна.

Во время правления императора Траяна Якинф отказался участвовать в языческих ритуалах и приносить жертвы идолам. За это его арестовали и подвергли жестким пыткам. Якинфа бросили в тюрьму, где он умер от истощения и голода.

Что можно делать 3 июля

В этот день можно устраивать народные гуляния.

В этот день можно помолиться. У святых стоит просить о здоровье и укреплении духа.

В этот день можно заниматься уборкой в доме и работой в поле. Это считается благоприятным днем.

Что нельзя делать 3 июля

1. Нельзя 3 июля делать амулеты. Предки верили, что они не смогут оградить от нечистой силы, а лишь призовут ее.

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2. Нельзя 3 июля начинать новые дела. Считается, что они не дадут ожидаемого результата.

3. Нельзя 3 июля давать и брать деньги взаймы. Иначе у вас будет сильная ссора.

Приметы 3 июля

Если в этот день идет дождь, то весь август будет пасмурным.

Если в этот день на улице много комаров, то будет невероятная жара.

Если в этот день пес мало ест и много спит, то скоро будет непогода.

Если в этот день пауки плетут паутину, то погода будет хорошей.

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