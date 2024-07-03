Три приметы 4 июля: что нельзя делать в Андреев день

Что можно делать 4 июля. Важные приметы и запреты, которые укрепят ваше здоровье.

https://glavred.info/primety/tri-primety-4-iyulya-chto-nelzya-delat-v-andreev-den-10577960.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 4 июля / фото: pixabay

4 июля церковь почитает память святого Андрея, архиепископа Критского. Как сообщает Главред, он родился в сирии и до семи лет был немым. После причастия и молитвы он получил дар речи. После он получился глубокое образование и духовный опыт. Он стал известен своими глубокими знаниями Священного Писания и патристической литературы.

Андрей был назначен архиепископом Критским. Он активно участвовал в церковной жизни, отстаивал православное вероучение и способствовал развитию церковного пения. Андрей даже принимал участие в Шестом Вселенском соборе в Константинополе.

Что можно делать 4 июля

В этот день нужно молиться. У святого Андрея просили хороший урожай овса.

В этот день нужно приготовить овсянку. Предки верили, что если съесть в этот день овсяную кашу, то она укрепит здоровье на весь год.

Что нельзя делать 4 июля

1. Нельзя 4 июля идти в гости с пустыми руками. Обязательно нужно взять с собой что-то. Предки верили, что жадность приведет только к финансовым проблемам.

видео дня

2. Нельзя 4 июля покупать одежду или обувь. Считается, что это приведет к болезням.

3. Нельзя 4 июля оставлять маленьких детей одних. Предки верили, что на них может напасть нечистая сила.

Приметы 4 июля

Если в этот день в лесу много ягод, то зима будет холодной.

Если в этот день очень много ос, то зима будет морозной.

Если в этот день появились желтые листья, то осень придет рано.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред