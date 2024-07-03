Три приметы 4 июля: что нельзя делать в Андреев день

4 июля церковь почитает память святого Андрея, архиепископа Критского. Как сообщает Главред, он родился в сирии и до семи лет был немым. После причастия и молитвы он получил дар речи. После он получился глубокое образование и духовный опыт. Он стал известен своими глубокими знаниями Священного Писания и патристической литературы.
Андрей был назначен архиепископом Критским. Он активно участвовал в церковной жизни, отстаивал православное вероучение и способствовал развитию церковного пения. Андрей даже принимал участие в Шестом Вселенском соборе в Константинополе.
Что можно делать 4 июля
- В этот день нужно молиться. У святого Андрея просили хороший урожай овса.
- В этот день нужно приготовить овсянку. Предки верили, что если съесть в этот день овсяную кашу, то она укрепит здоровье на весь год.
Что нельзя делать 4 июля
1. Нельзя 4 июля идти в гости с пустыми руками. Обязательно нужно взять с собой что-то. Предки верили, что жадность приведет только к финансовым проблемам.
2. Нельзя 4 июля покупать одежду или обувь. Считается, что это приведет к болезням.
3. Нельзя 4 июля оставлять маленьких детей одних. Предки верили, что на них может напасть нечистая сила.
Приметы 4 июля
- Если в этот день в лесу много ягод, то зима будет холодной.
- Если в этот день очень много ос, то зима будет морозной.
- Если в этот день появились желтые листья, то осень придет рано.
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