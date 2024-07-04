С кем нужно провести вечером в этот день: важные приметы 5 июля

5 июля церковь почитает память святого преподобного Афанасия Атонского. Как сообщает Главред, он родился в городе Трапезунте над Черным море в Малой Азии. Он рано потерял родителей и был воспитан благочестивой женщиной. Он получил блестящее образование в Константинополе и даже преподавал риторику. Однако позже он решил покинуть светскую жизнь и посвятил себя монашеству.
Афанасий поселился на горе Афон, где обрел авторитет среди других монахов. Он основал первый и самый большой монастырь - Великий Лавр. Этот монастырь стал центром православного монашества. Там был введен строгий устав, который сочетал в себе уединенную аскетическую жизнь с совместными богослужениями и трудом.
Что можно делать 5 июля
- В этот день нужно выйти на улицу и наблюдать за небом. Делать это стоит вечером.
- В этот день нужно пойти в храм и помолиться. У святого Афанасия стоит попросить исцеления от разных болезней.
- Этим вечером нужно собраться вместе всей семье. Им нужно обсудить планы на будущее. Предки верили, что тогда все задуманное непременно сбудется.
Что нельзя делать 5 июля
1. Нельзя 5 июля лениться. Предки верили, что тогда у вас исчезнут деньги и их будет сложно вернуть.
2. Нельзя 5 июля брать в руки острые предметы. В этот день существует большой риск получить травму.
3. Нельзя 5 июля работать после обеда. Все дела стоит сделать в первой половине дня.
Приметы 5 июля
- Если в этот день на листьях клена появились капельки влаги, то через два дня будут затяжные дожди.
- Если этим вечером яркий месяц, то сентябрь будет теплым и сухим.
- Если этим вечером луна светит зеленоватым светом, то будет дождь.
Что стоит учитывать читателю
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