С кем нужно провести вечером в этот день: важные приметы 5 июля

Что нельзя делать 5 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери денег.

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Что нельзя делать 5 июля / фото: pixabay

5 июля церковь почитает память святого преподобного Афанасия Атонского. Как сообщает Главред, он родился в городе Трапезунте над Черным море в Малой Азии. Он рано потерял родителей и был воспитан благочестивой женщиной. Он получил блестящее образование в Константинополе и даже преподавал риторику. Однако позже он решил покинуть светскую жизнь и посвятил себя монашеству.

Афанасий поселился на горе Афон, где обрел авторитет среди других монахов. Он основал первый и самый большой монастырь - Великий Лавр. Этот монастырь стал центром православного монашества. Там был введен строгий устав, который сочетал в себе уединенную аскетическую жизнь с совместными богослужениями и трудом.

Что можно делать 5 июля

В этот день нужно выйти на улицу и наблюдать за небом. Делать это стоит вечером.

В этот день нужно пойти в храм и помолиться. У святого Афанасия стоит попросить исцеления от разных болезней.

Этим вечером нужно собраться вместе всей семье. Им нужно обсудить планы на будущее. Предки верили, что тогда все задуманное непременно сбудется.

Что нельзя делать 5 июля

1. Нельзя 5 июля лениться. Предки верили, что тогда у вас исчезнут деньги и их будет сложно вернуть.

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2. Нельзя 5 июля брать в руки острые предметы. В этот день существует большой риск получить травму.

3. Нельзя 5 июля работать после обеда. Все дела стоит сделать в первой половине дня.

Приметы 5 июля

Если в этот день на листьях клена появились капельки влаги, то через два дня будут затяжные дожди.

Если этим вечером яркий месяц, то сентябрь будет теплым и сухим.

Если этим вечером луна светит зеленоватым светом, то будет дождь.

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