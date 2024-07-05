Можно заниматься уборкой или нет: важные приметы 6 июля

Что нельзя делать 6 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 6 июля / фото: pixabay

6 июля церковь почитает память святого преподобного Сисоя Великого. Как сообщает Главред, он родился в Египте. Он стал учеником святого Антония Великого, которого считают одним из основателей христианского монашества. После его смерти Сисой продолжил аскетический образ жизнь в египетской пустыне.

Он проводил много времени в молитве, посте и духовности. Сообщается, что у него был дар чудотворения. Однажды один отец принес к старцу своего умершего сына. Святой воскресил мальчика и тот вышел от него живым.

Что можно делать 6 июля

В этот день нужно закрыть окна шторами. Предки верили, что свет Луны, который падает в дом, крадет женскую энергию.

В этот день нужно проснуться как можно раньше и походить босиком по росе. Считается, что она наделена целительными силами.

Что нельзя делать 6 июля

1. Нельзя 6 июля оскорблять своих детей и ссориться. Считается, что это приведет к серьезным проблемам в семейной жизни.

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2. Нельзя 6 июля делать важные шаги. Иначе это принесет только проблемы.

3. Нельзя 6 июля женщинам убирать дома. Предки верили, что в этот день всеми делами должен заниматься мужчина.

Приметы 6 июля

Если в этот день много малины, то зима будет холодной.

Если в этот день после дождя от земли поднимается пар, то плохая погода будет долго держаться.

Если в этот день на дереве появились желтые листочки, то осень и зима придут рано.

Если в этот день сильный туман, то идет похолодание.

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