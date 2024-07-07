Почему 7 июля нельзя стирать вещи: строгие приметы наших предков

7 июля церковь отмечает день Всех святых земли Украинской. Также в этот день церковь почитает память преподобных Фомы и Акакия. Как сообщает Главред, они оба провели жизнь в молитве, покаянию и преданности Господу. Они отказались от светских благ и совершили свои подвиги.
Преподобный Фома основал несколько монастырей и был наставником среди других монахов. Его наставления повлияли на развитие монашества в Египте. Преподобный Акакий стал монахом в молодом возрасте и присоединился к монастырю. Он отличался смирением и терпением.
Что можно делать 7 июля
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить о помощи в лечении различных заболеваний.
- В этот день нужно много работать. Предки верили, что это принесет в дом благополучие.
- В этот день нужно посидеть под дубом. Считается, что от него можно набраться сил на весь год.
- В этот день нужно обратить внимание на сон. Предки верили, что он обязательно укажет на важную проблему.
Что нельзя делать 7 июля
1. Нельзя 7 июля стирать вещи. Предки верили, что это может притянуть бедность.
2. Нельзя 7 июля никого обманывать. Иначе вас ждет та же участь.
3. Нельзя 7 июля купаться в открытых водоемах. Считается, что водяной может утащить на дно.
Приметы 7 июля
- Если в этот день пошел дождь, то он затянется надолго.
- Если в этот день идет дождь, то будет плохой урожай.
- Если в этот день паук плетет паутину, то будет жара.
- Если в этот день кричат журавли, то на следующий день будет жарко.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вас также заинтересует:
- Начинается лучший период в жизни: 4 знака зодиака, которым крупно повезет в июне
- Будут неприятности: 4 знака зодиака, которых счастливчиками в июне точно не назовешь
- Счастливчиками не станут: 5 знаков зодиака, которых в июле ждут неприятности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред