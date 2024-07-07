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Почему 7 июля нельзя стирать вещи: строгие приметы наших предков

Ангелина Подвысоцкая
7 июля 2024, 05:30
44
Что можно делать 7 июля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от бедности.
приметы
Что нельзя делать 7 июля / фото: pomisna.info

7 июля церковь отмечает день Всех святых земли Украинской. Также в этот день церковь почитает память преподобных Фомы и Акакия. Как сообщает Главред, они оба провели жизнь в молитве, покаянию и преданности Господу. Они отказались от светских благ и совершили свои подвиги.

Преподобный Фома основал несколько монастырей и был наставником среди других монахов. Его наставления повлияли на развитие монашества в Египте. Преподобный Акакий стал монахом в молодом возрасте и присоединился к монастырю. Он отличался смирением и терпением.

Что можно делать 7 июля

  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить о помощи в лечении различных заболеваний.
  • В этот день нужно много работать. Предки верили, что это принесет в дом благополучие.
  • В этот день нужно посидеть под дубом. Считается, что от него можно набраться сил на весь год.
  • В этот день нужно обратить внимание на сон. Предки верили, что он обязательно укажет на важную проблему.

Что нельзя делать 7 июля

1. Нельзя 7 июля стирать вещи. Предки верили, что это может притянуть бедность.

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2. Нельзя 7 июля никого обманывать. Иначе вас ждет та же участь.

3. Нельзя 7 июля купаться в открытых водоемах. Считается, что водяной может утащить на дно.

Приметы 7 июля

  • Если в этот день пошел дождь, то он затянется надолго.
  • Если в этот день идет дождь, то будет плохой урожай.
  • Если в этот день паук плетет паутину, то будет жара.
  • Если в этот день кричат журавли, то на следующий день будет жарко.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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