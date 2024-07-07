Почему 7 июля нельзя стирать вещи: строгие приметы наших предков

Что можно делать 7 июля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от бедности.

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Что нельзя делать 7 июля / фото: pomisna.info

7 июля церковь отмечает день Всех святых земли Украинской. Также в этот день церковь почитает память преподобных Фомы и Акакия. Как сообщает Главред, они оба провели жизнь в молитве, покаянию и преданности Господу. Они отказались от светских благ и совершили свои подвиги.

Преподобный Фома основал несколько монастырей и был наставником среди других монахов. Его наставления повлияли на развитие монашества в Египте. Преподобный Акакий стал монахом в молодом возрасте и присоединился к монастырю. Он отличался смирением и терпением.

Что можно делать 7 июля

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить о помощи в лечении различных заболеваний.

В этот день нужно много работать. Предки верили, что это принесет в дом благополучие.

В этот день нужно посидеть под дубом. Считается, что от него можно набраться сил на весь год.

В этот день нужно обратить внимание на сон. Предки верили, что он обязательно укажет на важную проблему.

Что нельзя делать 7 июля

1. Нельзя 7 июля стирать вещи. Предки верили, что это может притянуть бедность.

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2. Нельзя 7 июля никого обманывать. Иначе вас ждет та же участь.

3. Нельзя 7 июля купаться в открытых водоемах. Считается, что водяной может утащить на дно.

Приметы 7 июля

Если в этот день пошел дождь, то он затянется надолго.

Если в этот день идет дождь, то будет плохой урожай.

Если в этот день паук плетет паутину, то будет жара.

Если в этот день кричат журавли, то на следующий день будет жарко.

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