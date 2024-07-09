Накроет череда неудач и проблем: что нельзя делать с водой 10 июля - приметы

10 июля церковь почитает память святого преподобного Антония Печерского. Как сообщает Главред, он родился в Любечи в Черниговской области, но в юности отправился к Афону, где принял монашеский постриг. Там он приобрёл духовный опыт, который позже использовал в организации монастырской жизни на Руси.
По возвращению в Киев Антоний жил как отшельник в пещерах возле села Берестово. К нему приходили многие ученики, а это место стало основой создания монастырской общины. Около 1051 года Антоний основал Киево-Печерский монастырь, который стал большим духовным и культурным центром Руси.
Антоний вел строгий образ жизни, он скромно питался, постоянно молился. У него был дар прозорливости, созерцания и чудотворения. Многие приходили к нему за советом и исцелением. Мощи Антония были захоронены в Ближних пещерах.
Что можно делать 10 июля
- В этот день нужно помолиться. У святого Антония можно попросить исцеления от болезней.
- В этот день нужно обязательно умыться перед молитвой. Предки верили, что вода в этот день обладает целебной силой.
- В этот день рыбакам стоит заняться ремонтом сеток и удочек, а потом пойти ловить рыбу.
Что нельзя делать 10 июля
1. Нельзя 10 июля бросать в воду мусор, ругаться возле воды и разливать воду. Предки верили, что это может оставить человека без доверия близких.
2. Нельзя 10 июля пить из чужой кружки или стакана. Это может привести к ухудшению здоровья.
3. Нельзя 10 июля кричать или ссориться. Иначе начнут серьезные неприятности в отношениях с близкими.
Приметы 10 июля
- Если этой ночью гремит гроза, то днем будет тепло.
- Если в этот день улитки лезут высоко на растения, то скоро будет дождь.
- Если этим утром нет росы, то вечером будет дождь.
- Если в этот день глухой гром, но тихий, то дождь будет затяжной.
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