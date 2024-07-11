Молодость сохранится на годы: какой водой нужно умыться 12 июля - приметы

Что нельзя делать 12 июля. Важные приметы и запреты, которые защитят от неприятностей и безденежья.

https://glavred.info/primety/molodost-sohranitsya-na-gody-kakoy-vodoy-nuzhno-umytsya-12-iyulya-primety-10580006.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 12 июля / фото: pomisna.info

12 июля церковь почитает память святых мучеников Прокла и Иллария. Как сообщает Главред, Прокл родился в поселке Калипта. Он отказался от поклонения богам и остался верным Христу. За это его арестовали и подвергли жестким пыткам.

Илларий был племянником Прокла и также отказался от поклонения идолам. Он стал жертвой гонений императора Трояна. Илларий, как и Прокл, стоял на своем и не отрекся от веры. Его задержали, мучили и обезглавили.

Что можно делать 12 июля

В этот день нужно молиться. У святых стоит попросить благополучия и здоровья.

В этот день нужно умывать лицо целебными свойствами. Считается, что она подарит молодость и красоту на долгие годы.

Что нельзя делать 12 июля

1. Нельзя 12 июля шить, убирать и заниматься ремонтом. Предки верили, что это приведет к неприятностям.

видео дня

2. Нельзя 12 июля брать и давать деньги взаймы. Иначе у вас надолго затянутся финансовые проблемы.

3. Нельзя 12 июля есть еду, которые приготовили посторонние люди. Это может притянуть болезни.

Приметы 12 июля

Если в этот день утром сильный туман и роса, то в ближайшие дни будет ясная погода.

Если в этот день нет росы, то будет непогода.

Если в этот день появились грибы, то будет похолодание.

Если в этот день громко жужжат пчелы, то будет сильная жара.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред