Молодость сохранится на годы: какой водой нужно умыться 12 июля - приметы

12 июля церковь почитает память святых мучеников Прокла и Иллария. Как сообщает Главред, Прокл родился в поселке Калипта. Он отказался от поклонения богам и остался верным Христу. За это его арестовали и подвергли жестким пыткам.
Илларий был племянником Прокла и также отказался от поклонения идолам. Он стал жертвой гонений императора Трояна. Илларий, как и Прокл, стоял на своем и не отрекся от веры. Его задержали, мучили и обезглавили.
Что можно делать 12 июля
- В этот день нужно молиться. У святых стоит попросить благополучия и здоровья.
- В этот день нужно умывать лицо целебными свойствами. Считается, что она подарит молодость и красоту на долгие годы.
Что нельзя делать 12 июля
1. Нельзя 12 июля шить, убирать и заниматься ремонтом. Предки верили, что это приведет к неприятностям.
2. Нельзя 12 июля брать и давать деньги взаймы. Иначе у вас надолго затянутся финансовые проблемы.
3. Нельзя 12 июля есть еду, которые приготовили посторонние люди. Это может притянуть болезни.
Приметы 12 июля
- Если в этот день утром сильный туман и роса, то в ближайшие дни будет ясная погода.
- Если в этот день нет росы, то будет непогода.
- Если в этот день появились грибы, то будет похолодание.
- Если в этот день громко жужжат пчелы, то будет сильная жара.
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