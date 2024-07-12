Счастье накроет волной: что нужно сделать в доме 13 июля - приметы

13 июля церковь почитает память архангела Гавриила. Как сообщает Главред, он сыграл важную роль в библейских событиях.
Гавриил стал известным как вестник Бога. Он приносил людям важные новости. Среди таких новостей стала и весть о том, что Дева Мария станет матерью Иисуса Христа. Гавриил также явился к Захарию - отцу Иоанна Крестителя - и сообщил о рождении его сына. Также архангел объяснил ведение и предсказание пророку Даниилу.
Что можно делать 13 июля
- В этот день нужно сходить в церковь и помолиться архангелу Гавриилу. У него стоит попросить помощи во всех делах.
- В этот день нужно заняться уборкой ржи и выкосить сено. Ведь скоро начнется сезон дождей.
- В этот день нужно заняться уборкой в доме. Предки верили, что это принесет в жизнь счастье и талант.
Что нельзя делать 13 июля
1. Нельзя 13 июля жадничать. Иначе вы потеряете благополучие и счастье.
2. Нельзя 13 июля отказывать в помощи. В этот день нужно внимательно относиться к просьбам нуждающихся.
3. Нельзя 13 июля планировать важные встречи. Иначе они будут неудачными.
Приметы 13 июля
- Если в этот день идет сильный дождь, то год будет неурожайным.
- Если в этот день грачи собираются в стаю, то осень будет ранней.
- Если в этот день над лугом летает много пчел, то будет теплая и сухая погода.
- Если в этот день жарко, то осень также будет теплой.
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