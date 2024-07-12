УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Счастье накроет волной: что нужно сделать в доме 13 июля - приметы

Ангелина Подвысоцкая
12 июля 2024, 16:13
45
Что нельзя делать 13 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.
приметы
Что нельзя делать 13 июля / фото: pomisna.info

13 июля церковь почитает память архангела Гавриила. Как сообщает Главред, он сыграл важную роль в библейских событиях.

Гавриил стал известным как вестник Бога. Он приносил людям важные новости. Среди таких новостей стала и весть о том, что Дева Мария станет матерью Иисуса Христа. Гавриил также явился к Захарию - отцу Иоанна Крестителя - и сообщил о рождении его сына. Также архангел объяснил ведение и предсказание пророку Даниилу.

Что можно делать 13 июля

  • В этот день нужно сходить в церковь и помолиться архангелу Гавриилу. У него стоит попросить помощи во всех делах.
  • В этот день нужно заняться уборкой ржи и выкосить сено. Ведь скоро начнется сезон дождей.
  • В этот день нужно заняться уборкой в доме. Предки верили, что это принесет в жизнь счастье и талант.

Что нельзя делать 13 июля

1. Нельзя 13 июля жадничать. Иначе вы потеряете благополучие и счастье.

видео дня

2. Нельзя 13 июля отказывать в помощи. В этот день нужно внимательно относиться к просьбам нуждающихся.

3. Нельзя 13 июля планировать важные встречи. Иначе они будут неудачными.

Приметы 13 июля

  • Если в этот день идет сильный дождь, то год будет неурожайным.
  • Если в этот день грачи собираются в стаю, то осень будет ранней.
  • Если в этот день над лугом летает много пчел, то будет теплая и сухая погода.
  • Если в этот день жарко, то осень также будет теплой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

Ситуация обостряется: в ВСУ назвали новое "самое горячее" направление фронта

Ситуация обостряется: в ВСУ назвали новое "самое горячее" направление фронта

16:42 Украина
Полетят на 460 километров: США готовят для Украины новые высокоточные ракеты для Украины

Полетят на 460 километров: США готовят для Украины новые высокоточные ракеты для Украины

16:41 Мир
"Это возможно": эксперт сказал, когда Украина выйдет на границы 1991 года

"Это возможно": эксперт сказал, когда Украина выйдет на границы 1991 года

15:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля без штрафа - ответ нардепа 3070

Можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля без штрафа - ответ нардепа

Жара больше 40 градусов: где будет духота, а какие регионы накроет дождем 3019

Жара больше 40 градусов: где будет духота, а какие регионы накроет дождем

Навсегда останется в наших сердцах : на поле боя погиб известный украинский артист 2764

"Навсегда останется в наших сердцах": на поле боя погиб известный украинский артист

Непонятно, для чего работаем : Регина Тодоренко срочно покинала РФ вместе с мужем 2640

"Непонятно, для чего работаем": Регина Тодоренко срочно покинала РФ вместе с мужем

Последние новости

17:19

Как без холодильника сохранить продукты: еда не пропадет при долгих отключениях

17:18

Максим Галкин поразил поступками на роскошной свадьбе украинцев - что сделал

17:17

Потеряли всю технику: в армии РФ патовая ситуация на одном из направлений Донетчины

16:57

На сколько лет войны хватит ресурсов РФ: Селезнев удивил предположением

16:55

Попали прямо "в яблочко": под Херсоном рыбаки "дали ляща" российскому дронуВидео

Максим Розумный: Горячая фаза войны в Украине может длиться 1-2 года, вступление в НАТО – ключ к переговорам с РФМаксим Розумный: Горячая фаза войны в Украине может длиться 1-2 года, вступление в НАТО – ключ к переговорам с РФ
16:42

Ситуация обостряется: в ВСУ назвали новое "самое горячее" направление фронта

16:41

Полетят на 460 километров: США готовят для Украины новые высокоточные ракеты для Украины

16:26

"Мы прошли через ад": дочь Заворотнюк высказалась о смерти матери

16:13

Счастье накроет волной: что нужно сделать в доме 13 июля - приметы

Реклама
16:11

Провокация на белорусско-украинской границе: в ЦНС назвали вероятные сроки

15:34

В РФ хотят заблокировать YouTube в начале осени - российские пропагандисты

15:34

"Это возможно": эксперт сказал, когда Украина выйдет на границы 1991 года

15:33

Любовь с первого взгляда: Алан Бадоев показал своего любимчика

15:29

"Только что там были Хуснуллин и Пушилин": Андрющенко о "прилете" в МариуполеВидео

15:20

Как убрать запах секонда: копеечное средство мгновенно убивает всю гадостьВидео

15:11

Киевская ОВА создала многоуровневую систему контроля за обустройством фортификаций

15:03

Нужно ли смазывать пергамент: простые и проверенные трюки помогут в выпечке

14:58

Иракли Макацария впервые показал своего сына

14:49

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки

14:12

Тищенко и Барановская "залегли на дно"

Реклама
13:58

Полный провал Кремля: в Британии озвучили рекордные потери России

13:28

Соломия Витвицкая душевно рассказала, как переживает разлуку

12:53

Принц Гарри снова разозлил британцев своим поведением

12:37

"Егорчик заснул навсегда": умер мальчик, который был в "Охматдете" во время атаки РФ

12:36

Военный учет для 17-летних юношей: в Минобороны объяснили, грозят ли им штрафы

12:15

Что такое "сластьон": мало кто знает истинное значение словаВидео

12:12

"Навсегда останется в наших сердцах": на поле боя погиб известный украинский артист

12:00

Помощи Запада будет недостаточно для начала контрнаступления ВСУ в 2024 году — NYT

11:55

От брака онлайн до бронирования: в "Дії" готовят пять важных фукнций - Федоров

11:42

Стратегия на истощение работает: почему Запад осторожен в вопросах в отношении России

11:23

Китайский гороскоп на завтра 13 июля: Драконам - гнев, Крысам - несправедливость

11:08

"Это не имеет смысла": Байден сказал, почему не позволяет Украине бить вглубь РФ оружием США

10:58

Пенсия 15 тысяч гривен: какую зарплату нужно иметь, чтобы получать такие выплаты

10:44

Британия не разрешала Украине использовать Storm Shadow на территории РФ – The Telegraph

10:34

Огурцы, как в McDonald’s - секретный рецепт раскрытВидео

10:33

Можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля: нардеп дал ответ

09:56

Россия глушит НАТО: в работе GPS и радаров зафиксировали сбои - ISW

09:55

"Он собирается решить эту проблему": Орбан поговорил с Трампом о мире

09:49

Основное направление удара - Староконстантинов: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

09:03

Горячая фаза войны продлится 1-2 года, далее возможны два сценария – Розумный

Реклама
08:59

Старшая дочь предателя Джигана сбежала из дома - что случилось

08:42

Байден публично оговорился: президент США назвал Зеленского Путиным, а Харрис - ТрампомВидео

08:10

Саммит НАТО и корейское оружие для Украины: интересный нюансмнение

07:56

"Непонятно, для чего работаем": Регина Тодоренко срочно покинала РФ вместе с мужем

07:45

Австралия объявила рекордный пакет военной помощи Украине

06:56

Байден назвал условие для разговора с Путиным и сказал, возможно ли это сейчас

06:30

"Врежет" почти 6-балльный шторм: страну накрывает новая магнитная буря

06:10

Вопрос применения оружия против РФ действительно непростой: что стоит знатьмнение

06:00

Можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля без штрафа - ответ нардепа

05:41

Головоломка на скорость: нужно найти лишнюю цифру в лабиринте букв за 10 секунд

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять