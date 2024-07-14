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В жизни начнется "белая полоса": какую воду нужно выпить 15 июля - приметы

Ангелина Подвысоцкая
14 июля 2024, 16:45
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Что нельзя делать 15 июля. Строгие запреты и приметы, которые уберегут от травм и несчастья.
приметы
Что нельзя делать 15 июля / фото: pomisna.info

15 июля церковь почитает память равноапостольного князя Владимира. Как сообщает Главред, Владимир Великий был князем Киевской Руси, который прославился благодаря тому, что крестил всю Русь и сделал христианство государственной религией.

Владимир искал способы укрепить государство и объединить народ. Он познакомился с христианством в Византии, где он сам окрестился и женился на византийской принцессе Анне. После крещения Руси страна стала развиваться культурно, люди просвещались, развивалась письменность и архитектура. На Руси начали строиться церкви и монастыри. Одним из самых известных является Владимирский собор в Киеве.

Что можно делать 15 июля

  • В этот день нужно обратить внимание на сон. Предки верили, что его правильное толкование может помочь разобраться с проблемами.
  • В этот день нужно заниматься только теми домашними делами, которые не требуют особой силы.
  • В этот день нужно зажечь свечу и помолиться Владимиру. У него можно попросить мира и Божьей помощи.
  • В этот день нужно выпить натощак святую воду и обрызгать ею все комнаты в доме. Считается, что это оградит от всего плохого.

Что нельзя делать 15 июля

1. Нельзя 15 июля жаловать на свою судьбу и рассказывать чужим людям о проблемах. Предки верили, что ситуация после такого лишь усугубится.

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2. Нельзя 15 июля покупать вещи спонтанно. Считается, что они быстро придут в негодность и не принесут счастья.

3. Нельзя 15 июля пользоваться острыми предметами. Есть большой риск получения травмы.

Приметы 15 июля

  • Если в этот день жуки низко летают, то погода будет солнечной.
  • Если в этот день уже появились желтые листья на липе, то осень будет ранней.
  • Если рано утром идет дождь, то днем будет хорошая погода.
  • Если в этот день ветер изменил свое направление, то изменится и сама погода.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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