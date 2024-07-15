Не останется молодости и красоты: кому нельзя умываться 16 июля - приметы

16 июля церковь почитает память священномученика Афеногена и его 10 учеников. Как сообщает Главред, он был епископом и мучеником. Он ревностно проповедовал Евангелие в Малой Азии, обращал многих в христианство. Афеноген учил своих подопечных мужеству и преданности Христу. Его ученики стали ревностными проповедниками и поддерживали наставника в служении.
Однако об этом узнал император Диоклетиан, который устраивал гонения на христиан. Правитель схватил святого Афеногена и его учеников. Он приказал отречься им от веры, но у него ничего не получилось. Афеногена и других подвергли жестким пыткам. Они мужественно выдержали страдания, молились и прославляли Господа.
Что можно делать 16 июля
- В этот день нужно думать лишь о хорошем. Предки верили, что лишь так вам удастся привлечь счастье, богатство и благополучие.
- В этот день нужно провести время с семьей. Этот день считается благоприятным для такого.
Что нельзя делать 16 июля
1. Нельзя 16 июля ходить в лес. Предки верили, что так на вас нападет нечистая сила.
2. Нельзя 16 июля плавать в открытых водоемах. Считается, что в этот день есть риск утонуть.
3. Нельзя 16 июля умываться молодым девушкам. Предки верили, что иначе они "смоют" с себя красоту.
Приметы 16 июля
- Если в этот день в небе летают коршуны, то погода будет засушливая.
- Если в этот день видно густой туман, то будет большой урожай грибов.
- Если в этот день в поле мыши едят колосья, то зима будет суровой и длинной.
- Если в этот день к полудню лежит роса, то будет жара.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вас также заинтересует:
- Начинается лучший период в жизни: 4 знака зодиака, которым крупно повезет в июне
- Будут неприятности: 4 знака зодиака, которых счастливчиками в июне точно не назовешь
- Счастливчиками не станут: 5 знаков зодиака, которых в июле ждут неприятности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред