Не останется молодости и красоты: кому нельзя умываться 16 июля - приметы

Что можно делать 16 июля. Строгие запреты и приметы, которые уберегут от серьезных проблем.

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Что нельзя делать 16 июля / фото: pomisna.info

16 июля церковь почитает память священномученика Афеногена и его 10 учеников. Как сообщает Главред, он был епископом и мучеником. Он ревностно проповедовал Евангелие в Малой Азии, обращал многих в христианство. Афеноген учил своих подопечных мужеству и преданности Христу. Его ученики стали ревностными проповедниками и поддерживали наставника в служении.

Однако об этом узнал император Диоклетиан, который устраивал гонения на христиан. Правитель схватил святого Афеногена и его учеников. Он приказал отречься им от веры, но у него ничего не получилось. Афеногена и других подвергли жестким пыткам. Они мужественно выдержали страдания, молились и прославляли Господа.

Что можно делать 16 июля

В этот день нужно думать лишь о хорошем. Предки верили, что лишь так вам удастся привлечь счастье, богатство и благополучие.

В этот день нужно провести время с семьей. Этот день считается благоприятным для такого.

Что нельзя делать 16 июля

1. Нельзя 16 июля ходить в лес. Предки верили, что так на вас нападет нечистая сила.

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2. Нельзя 16 июля плавать в открытых водоемах. Считается, что в этот день есть риск утонуть.

3. Нельзя 16 июля умываться молодым девушкам. Предки верили, что иначе они "смоют" с себя красоту.

Приметы 16 июля

Если в этот день в небе летают коршуны, то погода будет засушливая.

Если в этот день видно густой туман, то будет большой урожай грибов.

Если в этот день в поле мыши едят колосья, то зима будет суровой и длинной.

Если в этот день к полудню лежит роса, то будет жара.

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