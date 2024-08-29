УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Оригинальнее и дешевле, чем цветы: что подарить учителю на 1 сентября

Анна Косик
29 августа 2024, 17:49
55
В первый день учебного года из-за цен на цветы часто глаза лезут на лоб, поэтому есть альтернативные варианты, что можно подарить учителю.
Букет цветов, подарок
Что подарить на 1 сентября вместо цветов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Среди того, что принято дарить на 1 сентября учителю есть обычно цветы и конфеты, однако если вы отходите от стандартов, но при этом хотите подарить что-то учителю оригинальное и нужное, выход есть. The Strategist опубликовали материал, где собрали мнения самих учителей и воспитателей относительно интересных вариантов подарков.

Если вы думаете, что подарить на 1 сентября вместо цветов, хорошим вариантом будут книги, в зависимости от предмета учителя. Тематические книги будут не только приятным, но и полезным подарком для преподавателя.

Подарочные карты - это не то, что принято дарить на 1 сентября учителю, но то, что будет более практичным подарком. Сертификаты в книжные магазины или специализированные магазины могут приятно удивить вашего учителя.

видео дня

Если ваш учитель беспокоится о детях и пытается делать уроки более интересными с помощью дополнительных материалов, хорошим подарком будет канцелярия, магнитная доска, колонка или даже микрофон. Эти предметы сделают занятия как и для детей, так и для учителя более комфортными.

Особенно сложная задача стоит перед теми, кто думает, что можно подарить первой учительнице. Здесь стоит отталкиваться от специальности. Учителю естественных наук или экологии можно подарить экологические карандаши, которые потом можно посадить и вырастить из них зелень. Учительнице по рисованию подойдет мольберт, на котором ей будет удобнее проводить уроки с учениками.

Что такое The Strategist?

The Strategist - веб-сайт с обзором продуктов, опубликованный журналом New York Magazine. Сайт, который был запущен онлайн в 2016 году, получил свое название от раздела печатных изданий, который получил шесть раз награды National Magazine Award, пишет Википедия.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

подарок учителя 1 сентября
Реклама

Главное за день

В Германии обвинили Путина в подготовке новой "холодной войны" против Украины

В Германии обвинили Путина в подготовке новой "холодной войны" против Украины

19:13 Мир
"Мы не воюем с РФ": Рим не разрешает ВСУ бить итальянским оружием по России

"Мы не воюем с РФ": Рим не разрешает ВСУ бить итальянским оружием по России

18:31 Мир
Света будет больше: график отключения электроэнергии на 30 августа

Света будет больше: график отключения электроэнергии на 30 августа

18:30 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне рвут и мечут: братья Меладзе впервые показали свою гражданскую позицию 32390

Россияне рвут и мечут: братья Меладзе впервые показали свою гражданскую позицию

На Солнце новые вспышки: Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря 19546

На Солнце новые вспышки: Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря

На Украину налетит непогода: где будут лить сильные грозовые дожди 9147

На Украину налетит непогода: где будут лить сильные грозовые дожди

Говорить не может, ест через шприц : что происходит в жизни путинистки Елены Воробей 3925

"Говорить не может, ест через шприц": что происходит в жизни путинистки Елены Воробей

Последние новости

19:13

В Германии обвинили Путина в подготовке новой "холодной войны" против Украины

19:10

Ракета-дрон "Паляница" уничтожает враговмнение

18:32

Ценой всего 300 долларов: эксперты перечислили лучшие бюджетные смартфоны

18:31

"Мы не воюем с РФ": Рим не разрешает ВСУ бить итальянским оружием по России

18:30

Света будет больше: график отключения электроэнергии на 30 августа

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:10

Звезда "Слуги народа" рассказал про издевательства в полиции: "Били меня"

18:06

Очень жесткие бои: Сырский назвал самые "горячие" точки фронта на востоке

18:06

В Украине разбился F-16: что известно о катастрофе - WSJ

17:57

"Авиация РФ под угрозой уничтожения": эксперт раскрыл преимущества ракеты-дрона "Паляница"

Реклама
17:49

Оригинальнее и дешевле, чем цветы: что подарить учителю на 1 сентября

17:39

Обладательница самого широкого языка в мире: как выглядит женщина-рекордсменка

17:28

Только люди с высоким IQ найдут жирафа за 7 секунд: непростая загадка для сообразительных людей

17:05

Угроза для городов-стотысячников: в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска

17:02

Несмотря на позицию США: в ЕС заявили о помощи Украине за счет доходов от росактивов

16:52

Нужен другой подход: военный рассказал, как можно победить Россию

16:48

В США мужчина получил штраф за надувание мыльных пузырей: в чем причина

16:36

"Задачи реализовываются": Зеленский срочно созвал на совещание военных

16:26

Чего очень сильно боятся мыши - хитрости, которые реально помогают

16:16

ВСУ могут использовать F-16 для ударов по РФ: громкое заявление ВС Нидерландов

16:14

Подоляк назвал три причины, почему переговоры с РФ сейчас невозможны: когда это произойдет

Реклама
16:12

Свет внезапно начал пропадать: во многих областях ввели аварийные графики

16:10

Сергей Притула готовится к новой свадьбе - что произошло между ним и женой

16:08

Ползучая оккупация: известно, что может стабилизировать фронт возле Покровска

15:51

Одевается в лохмотья, питается на помойке: кто самый странный миллионер в мире

15:38

В Правительстве подтвердили внедрение экономического бронирования: критерии и дата

15:19

Прорыв в возможностях: что известно о новой баллистике для ВСУ - The War Zone

14:42

Как сделать скриншот экрана на ноутбуке: три простых, но действенных советаВидео

14:36

Ужасные последствия обстрела: в Украине нарушена работа 4-х энергоблоков АЭС - МАГАТЭ

14:14

"Бои очень тяжелые": в DeepState оценили угрозу окружения Торецка

13:58

Церковный праздник 30 августа: что запрещено делать в день трех святых

13:44

Получится идеально насыщенный вкус: известный повар раскрыл секрет, как квасить капустуВидео

13:34

Как за секунды очистить блендер: женщина показала удивительный методВидео

13:28

Будут ли блэкауты зимой: глава Укрэнерго сделал важный прогноз

13:21

"Россияне лезут из всех щелей": военный раскрыл критическую ситуацию под Покровском

13:15

Достанет до Москвы и не только: у Зеленского рассказали детали о новой украинской ракете

12:43

ГБР объявило нардепа Дмитрука в международный розыск: подозревается в 4 преступлениях

12:40

Доверять им нельзя: Сырский сделал важное заявление о переговорах с РФ

12:31

В 15 областях и Киеве увеличили ограничения: где сегодня не будет света

12:30

Известный украинский певец-военный засветился в Курской области

12:30

Как постирать одеяло из синтепона в домашних условиях: результат приятно удивит

Реклама
12:00

Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне

11:58

Дмитрий Нагиев определился и показал свою позицию насчет войны

11:57

Нужны всего 2 ингредиента: как почистить стиральную машину в домашних условиях

11:51

Легкость обманчива: только люди со зрением орла найдут лошадь на фото за 10 секунд

11:40

Афрокосы и стильная джерси: Monatik показал, каким был до большого шоу-бизнеса

11:39

Отвлекающий маневр ВСУ на Курщине провалился: в Forbes назвали причину

11:24

Мобилизация в "два клика": "Резерв+" хотят превратить в онлайн-ТЦК

11:15

Почему желток яйца при варке синеет и можно ли его есть

11:01

Китайский гороскоп на завтра 30 августа: Кроликам - жертвы, Свиньям - проблемы

10:52

"Безкоштовний" или "безплатний" - как правильно: какую ошибку мы часто делаемВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять