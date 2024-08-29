Оригинальнее и дешевле, чем цветы: что подарить учителю на 1 сентября

В первый день учебного года из-за цен на цветы часто глаза лезут на лоб, поэтому есть альтернативные варианты, что можно подарить учителю.

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Что подарить на 1 сентября вместо цветов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Среди того, что принято дарить на 1 сентября учителю есть обычно цветы и конфеты, однако если вы отходите от стандартов, но при этом хотите подарить что-то учителю оригинальное и нужное, выход есть. The Strategist опубликовали материал, где собрали мнения самих учителей и воспитателей относительно интересных вариантов подарков.

Если вы думаете, что подарить на 1 сентября вместо цветов, хорошим вариантом будут книги, в зависимости от предмета учителя. Тематические книги будут не только приятным, но и полезным подарком для преподавателя.

Подарочные карты - это не то, что принято дарить на 1 сентября учителю, но то, что будет более практичным подарком. Сертификаты в книжные магазины или специализированные магазины могут приятно удивить вашего учителя.

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Если ваш учитель беспокоится о детях и пытается делать уроки более интересными с помощью дополнительных материалов, хорошим подарком будет канцелярия, магнитная доска, колонка или даже микрофон. Эти предметы сделают занятия как и для детей, так и для учителя более комфортными.

Особенно сложная задача стоит перед теми, кто думает, что можно подарить первой учительнице. Здесь стоит отталкиваться от специальности. Учителю естественных наук или экологии можно подарить экологические карандаши, которые потом можно посадить и вырастить из них зелень. Учительнице по рисованию подойдет мольберт, на котором ей будет удобнее проводить уроки с учениками.

Что такое The Strategist? The Strategist - веб-сайт с обзором продуктов, опубликованный журналом New York Magazine. Сайт, который был запущен онлайн в 2016 году, получил свое название от раздела печатных изданий, который получил шесть раз награды National Magazine Award, пишет Википедия.

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