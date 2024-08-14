Мужчина покупал подарок другу на день рождения и разбогател на 4 млн долларов

Житель Массачусетса отправился купить подарок другу на день рождения и по пути купил лотерейный билет, который принес ему приз в размере 4 миллионов долларов.
Житель Нью-Бедфорда Роберт Дж. Острие-младший рассказал представителям государственной лотереи штата Массачусетс, что отправился купить подарок другу на день рождения и зашел в магазин Jay's Wine & Spirits на Дартмут-стрит в Нью-Бедфорде, пишет upi.com.
Что такое лотерея?
Лотерея — организованная азартная игра, при которой распределение выгод и убытков зависит от случайного выбора того или иного номера, который обычно указан на лотере́йном биле́те. Часть внесённых игроками средств идёт организаторам лотереи, часть выплачивается государству в виде налогов
Острие купил себе скретч-билет Monopoly Doubler стоимостью $10 за $4 000 000 и открыл главный приз - $4 миллиона.
По словам победителя, его призовые деньги пойдут на ремонт дома и помощь другим людям.
Кстати, мужчина прослушивал жену и неожиданно разбогател. Он прослушивал рабочий разговор супруги и принял решение о приобретении там акций. И заработал денег. Впрочем, история закончилась совсем не так, как он наверняка предполагал.
К слову, другой мужчина у себя дома нашел кучу денег, но резко "обломался": в банке, куда он отнес деньги, сказали, что с такими денежными купюрами больше не работают. Причем обменять их невозможно.
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