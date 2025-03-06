Можно ли вышивать в воскресенье: окончательный ответ священника

Вы узнаете:
- Почему существует запрет шить в воскресенье
- Что об этом говорит священник
Пожалуй, многие в детстве слышали, что шить в воскресенье нельзя. Некоторые люди прислушиваются к этому запрету, а другие считают, что это лишь суеверия.
Главред решил разобраться, почему нельзя вышивать в воскресенье.
Почему говорят, что нельзя шить в воскресенье
Как известно, для христиан святым днем стало воскресенье - первый день недели, как символ нового сотворения, которое началось в Христовом воскресении.
Христианское празднование воскресенья можно выделить двумя чертами: участием в святой литургии и оставлением тяжелой физической работы.
Что говорят священник о вышивании в воскресенье
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк сказал, что воскресенье - это время, когда нужно идти в церковь.
"Воскресенье - это день для отдыха. Так прижилось, что в воскресенье, пока продолжается Богослужение не вышивают. А вот когда уже наступает вечер, то шить можно", - подчеркнул он.
Можно ли шить в воскресенье - видео:
Читайте также:
- Можно ли говорить "доктор" на врача: учительница развеяла все сомнения
- Можно увидеть чуть ли не в каждом городе: почему люди бросают обувь на провода
- Что можно и нельзя делать с водой 6 марта: суровые приметы этого дня
Кто такой Алексей Филюк?
Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред