Можно ли вышивать в воскресенье: окончательный ответ священника

Многие люди придерживаются такого правила, что нельзя в воскресенье шить или вышивать.

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Можно ли вышивать в воскресенье / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Почему существует запрет шить в воскресенье

Что об этом говорит священник

Пожалуй, многие в детстве слышали, что шить в воскресенье нельзя. Некоторые люди прислушиваются к этому запрету, а другие считают, что это лишь суеверия.

Главред решил разобраться, почему нельзя вышивать в воскресенье.

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Почему говорят, что нельзя шить в воскресенье

Как известно, для христиан святым днем стало воскресенье - первый день недели, как символ нового сотворения, которое началось в Христовом воскресении.

Христианское празднование воскресенья можно выделить двумя чертами: участием в святой литургии и оставлением тяжелой физической работы.

Что говорят священник о вышивании в воскресенье

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк сказал, что воскресенье - это время, когда нужно идти в церковь.

"Воскресенье - это день для отдыха. Так прижилось, что в воскресенье, пока продолжается Богослужение не вышивают. А вот когда уже наступает вечер, то шить можно", - подчеркнул он.

Можно ли шить в воскресенье - видео:

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Кто такой Алексей Филюк? Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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