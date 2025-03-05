Что можно и нельзя делать с водой 6 марта: строгие приметы в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день в небе много воронов
- Что нельзя делать с ножом в этот день
- Что нужно сделать во время ужина 6 марта
6 марта церковь отмечает день обретения честного Креста и гвоздей святой равноапостольной царицей Еленой. Как сообщает Главред, она была матерью первого православного императора Константина. Женщина отправилась в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень.
Царица узнала, что крест зарыт в землю, а на том месте был построен языческий храм в честь Венеры. Она приказала разрушить здание и раскопать крест. В результате были найдены три креста и дощечку рядом с ними со словами "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".
Эти кресты возложили на умершего и смотрели, что произойдет. Когда возложили третий крест, то умерший воскрес.
Что можно делать 6 марта
- В этот день нужно молиться. У святых просили помощи, защите от врагов.
- В этот день нужно освятить воду в колодцах. После этого можно пойти в баню. Предки верили, что это принесет здоровье.
- В этот день нужно помянуть усопших. Во время ужина стоит недоедать еду, оставляя ее как гостинец для умерших.
Что нельзя делать 6 марта
1. Нельзя 6 марта сорить. Иначе это может принести несчастья на весь год.
2. Нельзя 6 марта использовать ножи, топоры или иглы. Предки верили, что это притянет неприятности.
3. Нельзя 6 марта тратить воду впустую. Ее нужно использовать только по назначению.
Приметы 6 марта
- Если в этот день в небе много воронов, то весна будет холодной и затяжной.
- Если в этот день тепло, то лето будет урожайным и теплым.
- Если в этот день птицы летают высоко, то будет потепление.
- Если в этот день уже цветут подснежники, то можно начинать готовиться к посевной работе.
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