Что можно и нельзя делать с водой 6 марта: строгие приметы в этот день

Что нельзя делать 6 марта. Важные приметы, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 6 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день в небе много воронов

Что нельзя делать с ножом в этот день

Что нужно сделать во время ужина 6 марта

6 марта церковь отмечает день обретения честного Креста и гвоздей святой равноапостольной царицей Еленой. Как сообщает Главред, она была матерью первого православного императора Константина. Женщина отправилась в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень.

Царица узнала, что крест зарыт в землю, а на том месте был построен языческий храм в честь Венеры. Она приказала разрушить здание и раскопать крест. В результате были найдены три креста и дощечку рядом с ними со словами "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".

видео дня

Эти кресты возложили на умершего и смотрели, что произойдет. Когда возложили третий крест, то умерший воскрес.

Что можно делать 6 марта

В этот день нужно молиться. У святых просили помощи, защите от врагов.

В этот день нужно освятить воду в колодцах. После этого можно пойти в баню. Предки верили, что это принесет здоровье.

В этот день нужно помянуть усопших. Во время ужина стоит недоедать еду, оставляя ее как гостинец для умерших.

Что нельзя делать 6 марта

1. Нельзя 6 марта сорить. Иначе это может принести несчастья на весь год.

2. Нельзя 6 марта использовать ножи, топоры или иглы. Предки верили, что это притянет неприятности.

3. Нельзя 6 марта тратить воду впустую. Ее нужно использовать только по назначению.

Приметы 6 марта

Если в этот день в небе много воронов, то весна будет холодной и затяжной.

Если в этот день тепло, то лето будет урожайным и теплым.

Если в этот день птицы летают высоко, то будет потепление.

Если в этот день уже цветут подснежники, то можно начинать готовиться к посевной работе.

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