Будете жить в нищете: что нельзя выбрасывать 11 марта, приметы

Что можно делать 11 марта. Строгие приметы и запреты, которые принесут благополучие.

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Что нельзя делать 11 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день вороны сидят на земле

Что нельзя делать с монетами в этот день

Что нужно сделать во время пения кукушки 11 марта

11 марта церковь почитает память святых Софрониев, патриарха Иерусалимского и затворника Печерского. Как сообщает Главред, святитель Софроний был родом из Дамаска. Он получил философское образование, после чего отправился в Иерусалим и общался с отшельниками. Он принял монашеский постриг во время болезни, после чего сразу выздоровел.

Однажды Софроний столкнулся с осадой Иерусалима. Люди голодали и были изнурены. Они согласились открыть ворота с условием, что враг пощадит христианские святыни. Однако этого не произошло и Софроний умер в глубокой скорби.

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Что можно делать 11 марта

В этот день нужно помолиться. У святых просили укрепления в вере, сил справиться с трудностями.

В этот день нужно загадать желание, если вы услышите первое пение кукушки. Считается, что оно сбудется.

В этот день нужно побренчать мелочью в кармане. Предки верили, что это принесет удачу и богатство.

Что нельзя делать 11 марта

1. Нельзя 11 марта спрашивать кукушку, сколько осталось жить. Предки верили, что это не к добру.

2. Нельзя 11 марта готовить и есть мясо птицы. Это может притянуть неприятности.

3. Нельзя 11 марта выбрасывать старые вещи. Считается, что это приведет к нищете.

4. Нельзя 11 марта разбрасываться мелкими монетами. Иначе вы можете все потерять.

Приметы 11 марта

Если в этот день тепло, то лето будет жарким.

Если в этот день пасмурно, то до лета не будет жары.

Если в этот день в небе вьются грачи, то будет дождь.

Если в этот день вороны сидят на земле, то придет сильное похолодание.

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