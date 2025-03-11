Будете жить в нищете: что нельзя выбрасывать 11 марта, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день вороны сидят на земле
- Что нельзя делать с монетами в этот день
- Что нужно сделать во время пения кукушки 11 марта
11 марта церковь почитает память святых Софрониев, патриарха Иерусалимского и затворника Печерского. Как сообщает Главред, святитель Софроний был родом из Дамаска. Он получил философское образование, после чего отправился в Иерусалим и общался с отшельниками. Он принял монашеский постриг во время болезни, после чего сразу выздоровел.
Однажды Софроний столкнулся с осадой Иерусалима. Люди голодали и были изнурены. Они согласились открыть ворота с условием, что враг пощадит христианские святыни. Однако этого не произошло и Софроний умер в глубокой скорби.
Что можно делать 11 марта
- В этот день нужно помолиться. У святых просили укрепления в вере, сил справиться с трудностями.
- В этот день нужно загадать желание, если вы услышите первое пение кукушки. Считается, что оно сбудется.
- В этот день нужно побренчать мелочью в кармане. Предки верили, что это принесет удачу и богатство.
Что нельзя делать 11 марта
1. Нельзя 11 марта спрашивать кукушку, сколько осталось жить. Предки верили, что это не к добру.
2. Нельзя 11 марта готовить и есть мясо птицы. Это может притянуть неприятности.
3. Нельзя 11 марта выбрасывать старые вещи. Считается, что это приведет к нищете.
4. Нельзя 11 марта разбрасываться мелкими монетами. Иначе вы можете все потерять.
Приметы 11 марта
- Если в этот день тепло, то лето будет жарким.
- Если в этот день пасмурно, то до лета не будет жары.
- Если в этот день в небе вьются грачи, то будет дождь.
- Если в этот день вороны сидят на земле, то придет сильное похолодание.
Вас также заинтересует:
- С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров
- 8 вещей, которые не стоит делать в церкви: как не дать "сбросить" на себя негатив
- Это не кола: стоматологи назвали популярный напиток, который больше всего вредит зубам
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред