Проблемы затянутся на год: что нельзя делать 13 марта, приметы

Что можно делать 13 марта. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье.

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Что нельзя делать 13 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день из березы течет сок

Что нельзя делать с деревьями в этот день

Что нужно сделать во дворе 13 марта

13 марта церковь отмечает день перенесения мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. Как сообщает Главред, он был ревностным защитником православного учения об иконопочитании. После смерти императора-иконоборца Феофила, когда на престол взошел его сын Михаил III, мать Феодора восстановила почитание икон.

Через 18 лет после смерти святого его мощи перенесли из монастыря в Царьград и положили в храм Святых Апостолов. Перенос мощей подчеркнул иконопочитания в Византийской империи.

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Что можно делать 13 марта

В этот день нужно выйти во двор и трижды обойти вокруг дома, читая молитвы. Предки верили, что это защитит дом от негатива.

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и исцеления для тяжело болеющих родственников.

В этот день нужно попариться в бане. Считается, что тогда человек не будет болеть целый год.

Что нельзя делать 13 марта

1. Нельзя 13 марта начинать новые проекты. Считается, что они не принесут желаемый результат.

2. Нельзя 13 марта устраивать конфликты. Иначе эти ссоры затянутся на год.

3. Нельзя 13 марта перерабатывать. Предки верили, что тогда будет преследовать усталость и бессонница.

4. Нельзя 13 марта рубить дрова и деревья. Это неблагоприятный день для подобного.

Приметы 13 марта

Если в этот день гроза, то весна будет холодной.

Если в этот день тепло, то будет хороший урожай пшеницы.

Если в этот день прилетели гуси, то лето будет теплым и урожайным.

Если в этот день из березы течет сок, то лето будет дождливым.

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