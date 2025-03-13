2 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать - приметы 14 марта

Что можно делать 14 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неудач.

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Что нельзя делать 14 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день ясная погода

Какими делами нельзя заниматься в этот день

Что нужно приготовить 14 марта

14 марта церковь почитает память святого преподобного Венедикта. Как сообщает Главред, он родился в богатой и знатной семье. Венедикт учился в Риме, но позже удалился от мира и посвятил свою жизнь Богу, он вел отшельническую жизнь.

Он основал первый монастырь в Субиако, в котором установил правило, основанное на балансе между молитвой, трудом, обучением и отдыхом. Вскоре Венедикт основал еще несколько монастырей. Его ученики распространились по всей Европе.

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Что можно делать 14 марта

В этот день нужно приготовить пончики с картофелем или капустой. Считается, что это принесет здоровье и счастье в семью.

В этот день нужно помолиться. У святых просили благополучия и защиты.

В этот день нужно начинать готовиться к посевным работам.

Что нельзя делать 14 марта

1. Нельзя 14 марта ссориться. Считается, что ссоры приведут к несчастью и неудачам в будущем.

2. Нельзя 14 марта проводить тяжелые полевые работы. Это может привести к плохому урожаю.

Приметы 14 марта

Если в этот день высоко плывут тучи, то погода будет хорошей.

Если в этот день туман, то лето будет ненастным.

Если в этот день гром, то лето будет теплым.

Если в этот день ясно, то весна будет сухой.

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