2 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать - приметы 14 марта

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день ясная погода
- Какими делами нельзя заниматься в этот день
- Что нужно приготовить 14 марта
14 марта церковь почитает память святого преподобного Венедикта. Как сообщает Главред, он родился в богатой и знатной семье. Венедикт учился в Риме, но позже удалился от мира и посвятил свою жизнь Богу, он вел отшельническую жизнь.
Он основал первый монастырь в Субиако, в котором установил правило, основанное на балансе между молитвой, трудом, обучением и отдыхом. Вскоре Венедикт основал еще несколько монастырей. Его ученики распространились по всей Европе.
Что можно делать 14 марта
- В этот день нужно приготовить пончики с картофелем или капустой. Считается, что это принесет здоровье и счастье в семью.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили благополучия и защиты.
- В этот день нужно начинать готовиться к посевным работам.
Что нельзя делать 14 марта
1. Нельзя 14 марта ссориться. Считается, что ссоры приведут к несчастью и неудачам в будущем.
2. Нельзя 14 марта проводить тяжелые полевые работы. Это может привести к плохому урожаю.
Приметы 14 марта
- Если в этот день высоко плывут тучи, то погода будет хорошей.
- Если в этот день туман, то лето будет ненастным.
- Если в этот день гром, то лето будет теплым.
- Если в этот день ясно, то весна будет сухой.
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