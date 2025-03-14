Притянете к себе удачу и крепкое здоровье: что нужно сделать 15 марта, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день стучит дятел
- Куда нельзя ездить в этот день
- Что нужно приготовить 15 марта
15 марта церковь почитает память святых мучеников Агапия и шестерых других. Как сообщает Главред, речь идет о группе раннехристианских мучеников. Святой Агапий был христианином. Он жил в период правления императора Диоклетиана, который занимался гонениями на христиан.
У Агапия было 6 спутников: Филотей, Евфросинья, Евлогий, Исидор, Павел и Максим. Их всех поймали вместе с Агапием. Даже под угрозой смерти они не отказались от христианской веры. Их жестко пытали, после чего казнили.
Что можно делать 15 марта
- В этот день можно работать в саду и огороде. Считается, что тогда будет богатый урожай.
- В этот день нужно приготовить кашу с медом. Считается, что это принесет удачу и крепкое здоровье.
- В этот день можно собираться молодежи. Они могут проводить разные обряды и гадать.
Что нельзя делать 15 марта
1. Нельзя 15 марта отправляться в путешествия. Иначе там могут произойти неприятности.
2. Нельзя 15 марта совершать дорогие покупки. Иначе вы можете столкнуться с финансовыми трудностями.
3. Нельзя 15 марта ссориться. Конфликты могут принести неприятности и болезни.
4. Нельзя 15 марта выбрасывать мусор. Предки верили, что так можно вынести из дома удачу и благополучие.
Приметы 15 марта
- Если в этот день туман, то весна будет холодной и дождливой.
- Если в этот день дует южный ветер, то весна будет теплой.
- Если в этот день часто стучат дятлы, то остаток марта будет ветреным.
- Если в этот день ясная погода, то будет богатый урожай пшеницы.
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