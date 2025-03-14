Притянете к себе удачу и крепкое здоровье: что нужно сделать 15 марта, приметы

Что нельзя делать 15 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней и неприятностей.

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Что нельзя делать 15 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день стучит дятел

Куда нельзя ездить в этот день

Что нужно приготовить 15 марта

15 марта церковь почитает память святых мучеников Агапия и шестерых других. Как сообщает Главред, речь идет о группе раннехристианских мучеников. Святой Агапий был христианином. Он жил в период правления императора Диоклетиана, который занимался гонениями на христиан.

У Агапия было 6 спутников: Филотей, Евфросинья, Евлогий, Исидор, Павел и Максим. Их всех поймали вместе с Агапием. Даже под угрозой смерти они не отказались от христианской веры. Их жестко пытали, после чего казнили.

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Что можно делать 15 марта

В этот день можно работать в саду и огороде. Считается, что тогда будет богатый урожай.

В этот день нужно приготовить кашу с медом. Считается, что это принесет удачу и крепкое здоровье.

В этот день можно собираться молодежи. Они могут проводить разные обряды и гадать.

Что нельзя делать 15 марта

1. Нельзя 15 марта отправляться в путешествия. Иначе там могут произойти неприятности.

2. Нельзя 15 марта совершать дорогие покупки. Иначе вы можете столкнуться с финансовыми трудностями.

3. Нельзя 15 марта ссориться. Конфликты могут принести неприятности и болезни.

4. Нельзя 15 марта выбрасывать мусор. Предки верили, что так можно вынести из дома удачу и благополучие.

Приметы 15 марта

Если в этот день туман, то весна будет холодной и дождливой.

Если в этот день дует южный ветер, то весна будет теплой.

Если в этот день часто стучат дятлы, то остаток марта будет ветреным.

Если в этот день ясная погода, то будет богатый урожай пшеницы.

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