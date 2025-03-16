Столкнетесь с бедами и неприятностями: что нельзя делать 17 марта, приметы

Что можно делать 17 марта. Строгие приметы и запреты, которые притянут благополучие.

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Что нельзя делать 17 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день высоко летят гуси

Что нельзя делать в этот день

Что нужно приготовить 17 марта

17 марта церковь почитает память преподобного Алексея. Как сообщает Главред, он родился в Риме в набожной и обеспеченной семье. Он женился, но вскоре бросил свою молодую жену и отрекся от привилегий своего происхождения. Алексей решил посвятить свою жизнь Богу.

Он поселился в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы. Он был нищим попрошайкой, но ежедневно молился. Однажды Дева Мария явилась пономарю и приказала ввести Алексея в храм. Его назвали человеком Божьим и его стали почитать.

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Святой решил покинуть город, чтобы избежать славы. Он вернулся в Рим, где попросил у родного отца жить при доме как нищий. Отец поселил сына в уголке своего двора велел давать ему пищу из собственного стола. Однако слуги не очень хорошо относились к Алексею. Так он прожил еще 17 лет. Когда он умер, то на его теле нашли записку с его настоящим именем и описанием жизни.

Что можно делать 17 марта

В этот день можно начинать готовиться к полевым работам.

В этот день стоит собрать всю семью за одним столом и поужинать. Стоит полакомиться напитком из сока березы и меда.

Что нельзя делать 17 марта

1. Нельзя 17 марта нельзя отправляться в путешествие. Считается, что тогда с вами случится беда. Если избежать дальней дороги не удастся, то стоит взять с собой икону.

2. Нельзя 17 марта разжигать костер и топить печь. Иначе можно притянуть неприятности.

3. Нельзя 17 марта рассказывать сон. Считается, что в эту ночь может присниться вещий сон и он не сбудется, если его рассказать.

Приметы 17 марта

Если в этот день тепло, то такая же погода будет и на Пасху.

Если в этот день солнечно, то год будет урожайным.

Если в этот день холодно, то весна будет затяжной.

Если в этот день высоко летят гуси, то скоро будут снегопады.

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