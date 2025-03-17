Сохраните молодость и красоту на годы: чем нужно умыться 18 марта, приметы

Что нельзя делать 18 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней.

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Что нельзя делать 18 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день не видно скворцов

Что нельзя стричь в этот день

Чем нужно умыться 18 марта

18 марта церковь почитает память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Как сообщает Главред, он решил стать монахом по достижению совершеннолетия. Кирилл возглавил Иерусалимскую кафедру. За это время он потратил все свое имущество на хлеб и пшеницу для голодающих.

Кирилл вел борьбу с арианской ересью. За это его возненавидели епископы, которые поддерживали Ария. Кирилла изгнали из города, но спустя время он вернулся. Однако его трижды оправляли в ссылку. К своей архипастырской деятельности Кирилл вернулся, когда к власти пришел император Феодосий Великий.

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Что можно делать 18 марта

В этот день нужно сделать как можно больше хороших дел. Тогда весь год будет успешным.

В этот день нужно помолиться. У святого просят исцелить недуги и укрепить здоровье.

В этот день нужно приготовить настой из мать-и-мачехи. Этим настоем стоит умыться. Предки верили, что это поможет сохранить красоту и молодость.

Что нельзя делать 18 марта

1. Нельзя 18 марта ссориться и сплетничать. Иначе мира в семье не будет.

2. Нельзя 18 марта давать и брать деньги в долго. Считается, что тогда будут большие финансовые трудности.

3. Нельзя 18 марта стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может притянуть болезни.

Приметы 18 марта

Если в этот день на орешнике появились молодые "сережки", то морозов больше не будет.

Если в этот день не видно скворцов, то скоро испортится погода.

Если в этот день зацвела мать-и-мачеха, то апрель будет теплым.

Если в этот день появились мошки или мухи, то будет теплота и богатый урожай.

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