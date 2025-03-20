Можно ли стирать и убирать 21 марта: как не привлечь к себе беду в этот день

Что нельзя делать 21 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от несчастья.

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Что нельзя делать 21 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день появились комары

Почему нельзя стирать в этот день

Что нужно сделать 21 марта

21 марта церковь почитает память святого Кирилла. Как сообщает Главред, он родился в Антиохии и жил в І-ІІ веках. Он был учеником самого апостола Петра. Они вместе странствовали и в Катании Кирилл стал епископом.

Святитель Кирилл вел благочестивый образ жизни. Однажды он обрел дар чудотворения и сделал питьевой грязную воду в источнике. Это увидели многие язычники, которые решили обратиться в христианство.

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Что можно делать 21 марта

В этот день нужно помолиться. У святых просили защиты и исцеления от болезней.

В этот день стоит сделать уборку. Предки верили, что вместе с мусором вы избавитесь от серьезных болезней.

В этот день нужно помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Что нельзя делать 21 марта

1. Нельзя 21 марта стирать белье. Считается, что после этого вас будет беспокоить бессоница.

2. Нельзя 21 марта смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду. Предки верили, что это к несчастью.

3. Нельзя 21 марта ругаться с кем-то. Иначе все зло вернется.

Приметы 21 марта

Если в этот день слышно гром, то год будет урожайным.

Если в этот день у березы много сока, то лето будет дождливым.

Если в этот день цветет мать-и-мачеха, то лето будет жарким.

Если в этот день появились комары, то скоро потеплеет.

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