Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы и запреты 22 марта

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день появились комары
- Почему нельзя стирать в этот день
- Что нужно сделать 22 марта
22 марта церковь почитает память священномученика Василия. Как сообщает Главред, он был врачом, но позже стал священником и епископом Анкиры. В те времена распространялась арианская ересь, которая отрицала божественность Христа.
Василий призывал верующих не отрекаться от христианской веры. После этого арианский собор лишил Василия сана. Но православный Палестинский собор восстановил Василия и тот продолжил свою проповедь.
Позже Василия схватили и отправили под суд, назвав его государственным преступником. Василий обличил императора в отступничестве, за что его приговорили к смертельным пыткам.
Что можно делать 22 марта
- В этот день нужно приготовить пирожки и домашнее печенье в форме птиц. Этим печеньем нужно угостить всех родных.
- В этот день можно собирать березовый сок.
- В этот день нужно помолиться. У святого просят об исцелении от тяжких болезней.
- В этот день нужно пойти в церковь и помолиться об умерших. С собой несут продукты на милостыню.
Что нельзя делать 22 марта
1. Нельзя 22 марта не стоит пользоваться острыми предметами и разжигать костер. В этот день есть риск получения травм.
2. Нельзя 22 марта выбрасывать хлеб. Иначе вы притянете к себе бедность.
3. Нельзя 22 марта рассказывать кому-то плохой сон, иначе он сбудется.
4. Нельзя 22 марта поминать умерших плохими словами и алкоголем. На столе должны быть исключительно постные блюда. Также не стоит впадать в чрезмерное отчаяние.
Приметы 22 марта
- Если в этот день дует теплый ветер, то приближается потепление.
- Если в этот день солнце на рассвете в красных кругах, то будет хороший урожай.
- Если в этот день вороны купаются, то это к теплу.
- Если в этот день на небе мелкие облака, то погода испортится.
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