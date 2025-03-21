Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы и запреты 22 марта

Что можно делать 22 марта. Приметы и запреты, которые уберегут вас от бедности и болезней.

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Что нельзя делать 22 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

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Что нужно сделать 22 марта

22 марта церковь почитает память священномученика Василия. Как сообщает Главред, он был врачом, но позже стал священником и епископом Анкиры. В те времена распространялась арианская ересь, которая отрицала божественность Христа.

Василий призывал верующих не отрекаться от христианской веры. После этого арианский собор лишил Василия сана. Но православный Палестинский собор восстановил Василия и тот продолжил свою проповедь.

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Позже Василия схватили и отправили под суд, назвав его государственным преступником. Василий обличил императора в отступничестве, за что его приговорили к смертельным пыткам.

Что можно делать 22 марта

В этот день нужно приготовить пирожки и домашнее печенье в форме птиц. Этим печеньем нужно угостить всех родных.

В этот день можно собирать березовый сок.

В этот день нужно помолиться. У святого просят об исцелении от тяжких болезней.

В этот день нужно пойти в церковь и помолиться об умерших. С собой несут продукты на милостыню.

Что нельзя делать 22 марта

1. Нельзя 22 марта не стоит пользоваться острыми предметами и разжигать костер. В этот день есть риск получения травм.

2. Нельзя 22 марта выбрасывать хлеб. Иначе вы притянете к себе бедность.

3. Нельзя 22 марта рассказывать кому-то плохой сон, иначе он сбудется.

4. Нельзя 22 марта поминать умерших плохими словами и алкоголем. На столе должны быть исключительно постные блюда. Также не стоит впадать в чрезмерное отчаяние.

Приметы 22 марта

Если в этот день дует теплый ветер, то приближается потепление.

Если в этот день солнце на рассвете в красных кругах, то будет хороший урожай.

Если в этот день вороны купаются, то это к теплу.

Если в этот день на небе мелкие облака, то погода испортится.

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