Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно увидеть чуть ли не в каждом городе: почему люди бросают обувь на провода

Даяна Швец
4 марта 2025, 16:07
145
Довольно часто обувь также красят в желтый или оранжевый цвет.
обувь на проводах
Почему обувь висит на проводах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Что скрывает тайна обуви на проводах
  • Почему обувь оказывается в таком странном месте

Во многих городах и странах можно увидеть кроссовки или другую обувь, заброшенную на провода, столбы или деревья. Это явление вызывает множество теорий, рассказывает Главред со ссылкой на Snopes.

Существует несколько версий, почему обувь оказывается на проводах:

видео дня
  • Обозначение территории банд - некоторые считают, что преступные группировки используют обувь как метку своей зоны влияния.
  • Хулиганство - по одной из теорий, дети или подростки могут бросать чужую обувь на провода как акт издевательства.
  • Мемориал - в некоторых районах ботинки могут символизировать место гибели человека или быть своеобразным памятником погибшим друзьям.
  • Сигнал для наркоторговцев - по одной из популярных городских легенд, обувь на проводах может указывать на места продажи наркотиков.
  • Помощь пилотам - существует версия, что подвешенная обувь делает провода более заметными для пилотов самолетов, которые летят на низкой высоте.
  • Ритуал взросления - считается, что обувь может символизировать важные моменты жизни, например, потерю девственности или завершение определенного этапа.
  • Школьные традиции - выпускники могут оставлять обувь на проводах как символ прощания со школой.
  • Развлечение - многие просто бросают старую обувь на проводы ради веселья.

Подобные традиции встречаются и в других регионах. Например, на юго-западе США старые ботинки часто вешают на заборные столбы, что может означать как отъезд жильцов, так и просто элемент декора.

Среди военных есть обычай бросать на провода свои старые ботинки, когда они заканчивают службу. Иногда обувь даже красят в желтый или оранжевый цвет.

В итоге, четкого объяснения этому явлению нет. Возможно, это форма народного искусства или просто распространяющаяся традиция, потому что люди повторяют за другими.

Кстати, также объяснялось, зачем китайцы выдают себя за родственников усопших.

Больше интересных новостей:

Что за ресурс - Snopes?

Snopes - это один из старейших и самых авторитетных фактчекинговых ресурсов в США, который специализируется на проверке фактов, развенчании мифов, фейковых новостей, городских легенд и сомнительных утверждений, распространяемых в интернете, СМИ или общественном дискурсе.

Команда исследователей анализирует источники, сверяет данные с официальными документами, экспертными мнениями, научными публикациями.

Результаты оцениваются по шкале: True (правда), False (ложь), Mixture (смесь правды и лжи), Unproven (неподтверждено) и т.д.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кроссовки интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Страна с 52-миллионным населением поддержала войну РФ против Украины

Страна с 52-миллионным населением поддержала войну РФ против Украины

17:01Мир
Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран - детали

Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран - детали

17:01Мир
До прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах Трампа

До прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах Трампа

17:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

Последние новости

17:56

Один неправильный маневр - и штраф: тест ПДД, кого можно подобрать на дороге

17:55

Как правильно обрезать малину весной: 2 важнейших действия должен сделать каждый садоводВидео

17:39

Австралия может отправить миротворцев в Украину: премьер сделал заявление

17:30

Работают, не покладая рук: ТОП-4 трудоголика среди знаков зодиака

17:10

"Шрек, что они с тобой сделали": почему пятая часть франшизы ошарашила фанатов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:02

"Я просто застыла": Злата Огневич пережила домогательства

17:01

Страна с 52-миллионным населением поддержала войну РФ против Украины

17:01

Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран - детали

17:00

До прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах Трампа

Реклама
16:46

Грязь и неприятный запах исчезнут: как правильно мыть кухонные деревянные доски

16:42

Выступление Трампа в Конгрессе хотят сорвать: СМИ узнали, что придумали демократы

16:18

Пена для бритья, сода и уксус: чем отмыть старые пятна на диване

16:11

Есть ли у Украины план "Б" после прекращения поддержки союзников: ответ Кабмина

16:07

Можно увидеть чуть ли не в каждом городе: почему люди бросают обувь на провода

15:51

Кто не является медведем: лишь единицы угадают за 5 секунд

15:22

Опытные водители всегда возят в авто чайные пакетики в марте: для чего это

15:19

Тарифы на свет с 1 мая: придется ли украинцам платить больше

15:11

СБУ добралась до Охлобыстина: что грозит путинисту

15:08

Танцор-воин Дмитрий Дикусар утер нос соратникам Трампа: "Думают, что у нас нет"

15:00

Туск подтвердил остановку поставок помощи США в Украину через хаб в Польше

Реклама
14:50

Трамп в феврале обращался к Путину с просьбой о помощи - Bloomberg

14:45

Трамп разозлился и остановил помощь Украине после одной фразы Зеленского – WSJ

14:35

3 самых лучших способа, чем отмыть жирный пол на кухне: не будет ни капли грязиВидео

14:25

"Надо копать": Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси

14:23

"Есть попадания и пожары": в Генштабе раскрыли детали массированного удара по РФ

14:18

"Страсть - не вечна": Тоня Матвиенко заговорила про отношения с Мирзояном

14:15

Дзюдоистка Белодед засветила кольцо с огромным камнем на безымянном пальце

14:10

Разоблачителя НАБУ задержали на продаже партии наркотиков: Бюро пора перезагружать, – экспертВидео

14:10

Около 90% вооружений, ранее выделенных Украине, уже доставлены в страну - СМИ

14:09

Пасха в 2025 году: когда празднуют католики и православные

14:05

Четвертая волна ОКО ЗА ОКО: сеть ОККО присоединяется к "Дронопаду" "Повернись живим"

13:42

Залужный назначен на новую должность - указ президента Зеленского

13:34

"Лучший вклад": Песков цинично ответил на приостановку помощи США Украине

13:32

Закупка аналогов и новое производство: в ОП оценили ситуацию с поставками оружия

13:08

Меган Маркл отреклась от своей фамилии - причина

13:02

Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным: СМИ узнали сценарий

12:59

"Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

12:54

Ожидают перемирия: оккупанты отказываются идти на штурм в Херсонской области

12:47

Некоторые украинцы останутся без субсидий: кто потеряет выплаты уже в марте

12:32

"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

Реклама
12:19

В Белом доме раскрыли причину изменения позиции США по войне в Украине

12:14

В США могут ограничить возможности Украины бить дронами по РФ - какая причина

12:03

Волшебная жидкость для орхидей: как и зачем применять кокосовую водуВидео

11:43

Перевооружение ЕС: €800 млрд выделят на безопасность Европы и поддержку Украины

11:42

Официального решения о заморозке помощи Украине от США не было - The Economist

11:34

5000 гривен на оплату коммуналки: какие украинцы могут получить выплаты

11:20

В Раде назвали сроки "запаса прочности" Украины после паузы в поставках от США

11:14

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Крысам - драма, Свиньям - сплетни

10:56

Венгрия заблокировала выделение Украине 20 млрд евро помощи от ЕС – Politico

10:47

"Не будет извиняться": Зеленский готов выполнить только одно из требований Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять