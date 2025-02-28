Почему выбрасывать коробку от конфет не стоит: гениальный лайфхак от эксперта

Существует неожиданное использование коробки от конфет в садоводстве.

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Для чего нужна коробка от конфет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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По какой инструкции можно легко вырастить рассаду

Вместо того чтобы выбрасывать пластиковую коробку от конфет, ее можно легко превратить в мини-теплицу для проращивания семян. Британский садовод и автор более 30 книг об уходе за растениями Саймон Акеройд поделился в комментарии The Sun полезной идеей, как создать идеальную среду для рассады, сообщает Главред.

Как сделать мини-теплицу из коробки от конфет?

Подготовка: оставьте пластиковую коробку вместе с золотой подложкой. Отверстия для дренажа: в каждом отделении пластиковой подложки сделайте маленькие отверстия, чтобы лишняя влага отводилась, а корни не загнивали. Наполнение почвой: каждый отсек заполните подходящим грунтом или торфом для проращивания семян. Посев: выберите семена цветов или овощей, высейте по несколько зернышек в каждый отсек и немного присыпьте землей. Создание парникового эффекта: накройте коробку крышкой, чтобы удерживать влагу и тепло. Оптимальное место: держите мини-теплицу на подоконнике или в месте с достаточным количеством света.

Такой способ помогает создать идеальный микроклимат для проращивания семян, не требует дополнительных затрат и подходит даже для новичков в садоводстве.

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