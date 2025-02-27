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Крупные и обильные цветы гарантировано: как обрезать гортензию весной

Руслана Заклинская
27 февраля 2025, 22:15
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Правильная обрезка - залог пышного цветения гортензии.
Крупные и обильные цветы гарантировано: как обрезать гортензию весной
Как правильно обрезать гортензию для пышного цветения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Когда нужно обрезать гортензию
  • Как правильно обрезать куст гортензии
  • Сколько почек оставить при обрезке

Гортензия - это декоративное растение, которое привлекает своими пышными соцветиями и яркими цветами. Чтобы обеспечить обильное и продолжительное цветение, важно правильно проводить обрезку и формирование куста.

Главред узнал, как обрезать гортензию для получения крупных цветов.

Как обрезать гортензию, чтобы были крупные цветы

Обрезка гортензии является ключевым фактором для стимулирования роста новых побегов и обеспечения пышного цветения. Рекомендуется проводить обрезку весной, до начала сокодвижения, когда хорошо видно поврежденные или слабые ветви, об этом в программе Сниданок с 1+1 рассказала блогер-садовод Тоня Лесик.

Для стимулирования роста новых побегов и формирования крупных соцветий, сильные побеги стоит укоротить на 2-3 почки. Слабые или тонкие ветви следует удалить полностью, чтобы растение не тратило на них энергию. Такой подход будет способствовать развитию крепких побегов с крупными цветами.

Как правильно формировать куст гортензии

Формирование куста гортензии зависит от ее вида и желаемой формы. Основное формирование рекомендуется проводить весной. Во время этой процедуры удаляют мертвые, поврежденные или слабые побеги, что позволяет растению направить энергию на развитие здоровых ветвей.

Гортензии, цветущие на побегах прошлого года (например, крупнолистная), обрезают лишь слегка, удаляя отцветшие соцветия и поврежденные ветви. Гортензии, цветущие на побегах текущего года (например, метельчатая), обрезают сильнее, оставляя лишь несколько почек на каждом побеге.

Сколько почек оставить при обрезке гортензии

Количество оставленных почек при обрезке гортензии влияет на количество и размер соцветий. Рекомендуется укорачивать сильные побеги, оставляя 2-3 пары здоровых почек. Это стимулирует рост новых побегов и обеспечивает формирование крупных цветов. Слабые или поврежденные ветви следует удалять полностью, чтобы растение не тратило на них ресурсы.

Смотрите видео Сниданка на даче, где блогер-садовод рассказал, как правильно обрезать гортензию:

Сколько веток оставить на гортензии

Оптимальное количество веток на кусте гортензии зависит от ее возраста и общего состояния. Для молодых растений важно обеспечить равномерный рост, поэтому оставляют 5-7 основных побегов, которые будут формировать скелет куста.

У взрослых растений рекомендуется оставлять 8-12 здоровых ветвей, удаляя старые, слабые или поврежденные побеги. Такой подход обеспечит оптимальную вентиляцию, доступ света ко всем частям растения и будет способствовать обильному цветению.

Правильная обрезка и формирование гортензии является залогом ее здоровья и декоративности. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете наслаждаться пышным и длительным цветением этого прекрасного растения в своем саду.

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

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