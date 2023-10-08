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Будет цвести целый сезон и не опадут: садоводы рассказали правила осенней посадки гортензии

Лидия Неплях
8 октября 2023, 13:08 обновлено 8 октября, 13:08
Эксперты рассказали, как максимально эффективно использовать эти потрясающие растения.
Когда сажать гортензию
Когда сажать гортензию / Коллаж Главред, фото flickr (Syoko Matsumura, jbdodane)

Гортензии обильно цветут крупными красивыми цветами, их легко выращивать, что делает их одним из основных растений в украинских садах, несмотря на то, что их родина - Азия и Америка.

Этот красивый кустарник бывает разных размеров, что делает его универсальным и идеальным для любого сада, а для тех, у кого мало места, его можно выращивать в горшках или даже в качестве кашпо на стенах, выходящих на северную или восточную сторону.

Когда сажать гортензии, и какой для этого лучше выбрать грунт, рассказывают эксперты с садоводства, пишет Mirror.

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Когда сажать гортензию весной или осенью

Садоводы из компании Garden Express рассказали, что гортензию лучше всего сажать, когда она доступна в садовых центрах, но в разных регионах это может быть по-разному. Если вы живете в более холодной части страны, то лучше всего сажать их ранней осенью (так что если вы живете на севере, то сажайте уже сейчас) или ранней весной, чтобы дать им наилучшие шансы на защиту от холодной зимы и на "продолжительное и здоровое красивое цветение".

Для людей, живущих в более теплом климате, растения можно высаживать в грунт с осени и до весны, чтобы они цвели в течение нескольких сезонов.

Гортензия в горшке - посадка

Что касается посадки гортензии в горшке, то здесь больше свободы действий, и если почва не промерзла, не стала слишком влажной или сухой, то их можно высаживать круглый год.

Горшок может оказаться лучшим вариантом, если вы не уверены в состоянии почвы в вашем саду, поскольку гортензия предпочитает расти во влажной, глинистой почве и, в зависимости от сорта, предпочитает более кислую (для синих цветов) или щелочную (для розовых цветов). Всегда лучше проверить PH почвы в вашем саду, прежде чем принимать решение о посадке.

Для достижения наилучших результатов кустарнику также необходимо определенное место в саду:

"Ваша гортензия будет лучше всего расти в полутени, но чтобы на нее попадало утреннее солнце", - говорят эксперты.

После посадки растения необходимо обеспечить его достаточным количеством воды, чтобы оно могло укорениться, особенно если на участке много солнца. Таким образом, с ранней весны и до осени вы сможете наслаждаться прекрасными видами.

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