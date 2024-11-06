Садоводам важно знать: как обрезать гортензию осенью, чтобы она красиво цвела

Садоводов предупредили о распространенной ошибке, которая может помешать гортензиям цвести.

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Как обрезать гортензии / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда и как обрезать гортензии

Когда её можно пересаживать в грунт

Гортензии могут потерять всю свою цветущую красоту из-за неправильной обрезки. Об этом пишет Mirror.

Как сообщает Главред со ссылкой на издание, чтобы увидеть гортензии в полном расцвете весной 2025 года, их нужно правильно подготовить к зиме.

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Как правильно обрезать гортензии на зиму

В зависимости от сорта гортензии, который вы выращиваете, есть две основные стратегии обрезки.

Гладколистные и метельчатые гортензии цветут на новой древесине, поэтому их можно обрезать гораздо сильнее, до пары здоровых почек внизу растения.

Относительно гортензий, которые цветут на старой древесине, то вам нужно удалить цветочную головку, чуть выше пары узлов. После этого весной вы увидите, как появляются новые побеги, а затем с середины лета сформируются цветы.

Когда пересаживать гортензию в грунт

Гортензию стоит высаживать осенью или весной. Это можно делать пока земля не замерзла, но когда растение находится в состоянии покоя.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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